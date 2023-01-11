世衛指中國新冠死亡人數報告不足 譚德塞稱"這樣的數字無法接受"

中國/新冠疫情/世衛

世界衛生組織總幹事譚德塞周三(1月11日）在例行疫情發布會上表示，鑒於中國的新冠相關死亡人數報告不足，幾乎可以肯定的是上周全球通報的1.1萬多例新冠死亡病例被低估。譚德塞稱"這樣的數字無法接受"。

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聯合國消息，譚德塞指出，自2022年2月以來，向世衛組織通報的每周新冠死亡病例數已下降了近90%；但從2022年9月中旬開始，該數字就一直停留在1萬至1.4萬這個區間。他重申，在當前世界擁有相應的工具來避免這些死亡的情況下，"這樣的數字是無法接受的"。

譚德塞同時表示，在上周全球通報的1.1萬多例新冠死亡病例中，有40%來自美洲，30%來自歐洲，還有30%來自西太平洋地區。死者中大部分屬於風險人群，包括年長人群。數據顯示，在2022年下半年，年齡在65歲及以上的群體幾乎佔到所有死亡病例的90%。

譚德塞還強調，在世衛組織194個會員國當中，僅有53個國家提供的死亡病例數據按照年齡和性別進行了分類。

譚德塞呼籲，“隨着新冠疫情進入第四個年頭，我們要求所有會員國提供分類數據。只有數據更為詳盡，抗疫的圖景才會更為清晰。”

世衛組織新冠疫情應對技術主管瑪麗亞·範克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）在發布會上回答記者提問時表示，過去幾周以來，通過與中國同事、技術夥伴及政府官員的溝通，世衛組織已收到更多有關中國應對當前新冠疫情的信息，包括如何提升臨床管理能力、重症監護能力、治療手段以及繼續擴大疫苗接種的覆蓋面。對於這些信息，世衛組織表示歡迎。

不過，範克爾克霍夫仍然指出，世衛組織正在努力讓中國填補一些重大的信息缺失，首先就是要更深入地了解目前新冠病毒在中國的傳播動態。同時，應當了解新冠疫情造成的重症監護壓力和新冠相關死亡人數的實際水平。世衛組織還要求中國公布更多病毒基因測序的結果，由此根據不同的突變位點展開深入分析，進一步評估傳播的變異株類型。