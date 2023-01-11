中國疾控官員：“沒必要”糾結於新冠致死確切人數

中國/新冠疫情

在世衛組織批評北京的數據不準確和缺乏透明度之後，中國衛生當局官員周三表示，目前 "沒必要 "糾結於與新冠病毒有關的確切死亡人數；中國可以通過疫情後查看超額死亡率來確定死亡人數。

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經過三年世界上最嚴厲的限制，中國在12月初突然取消了針對冠狀病毒的大部分衛生限制措施。之後，病人數量急劇上升，醫院一時被老年病人擠爆，火葬場被湧入的屍體壓得喘不過氣來。但根據官方數字，自上個月以來，在中國14億人口中，只有37例與新冠有關的死亡記錄。

法新社報道 , 中國流行病學家梁萬年，國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年周三說："就目前而言，我認為沒有必要對每個個案的（死亡）原因進行調查。" 他強調說，"大流行期間的主要任務是治療病人。"

北京大學第一醫院傳染病科主任王貴強在一個新聞發布會上建議，中國可以通過疫情後查看超額死亡率來確定死亡人數。

北京在12月修訂了計算與新冠有關的死亡人數的方法。只有直接死於冠狀病毒相關的呼吸衰竭的人被納入統計範圍。

這種方法上的變化意味着大量的死亡不再被記錄為由新冠引起。

法新社報道還說，梁萬年強調："如果能夠達成（關於將死亡歸類為新冠死亡）的全球共識，那會更好。如果不能達成，那麼每個國家將根據自己的情況進行分類。"

世界衛生組織（WHO）上周曾批評中國對Covid死亡的這個新定義 "過於狹窄"。

世衛組織總幹事譚德塞堅稱："我們繼續要求中國提供更快、定期和可靠的住院和死亡數據，以及更完整和實時的病毒測序，"

北京曾譴責這些批評聲，並呼籲世衛組織採取 "公正的 "立場。

另據中國官媒《環球時報》報道，梁萬年周三表示，中國已向世界衛生組織（WHO）報告了所有檢測到的變種，並將繼續承擔追蹤新變種的責任。《環球時報》稱，梁在北京的一次公共衛生活動上還說：“我們已經遏制了這一輪疫情，充分體現了中國醫療體系的韌性。”

梁萬年12月29日在北京接受媒體採訪時就曾表示，從公共衛生角度來看，在疫情流行和快速傳播期，很難準確判斷有多少病死率、死亡率，只有疫情周期過去後，才能比較精準地判斷，現階段應把防重症、防病亡放在優先位置。

2020年1月11日，中國宣布其第一個Covid-19死亡病例。三年後，中國正面臨著前所未有的新冠疫情浪潮。中國官宣死亡人數為5354人，死亡率與其他國家相比非常低。