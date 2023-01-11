受累：港澳航班只准用南韓一個機場 千人受影響 港府促撤回

中韓/防疫

中國報複式暫停南韓人民赴華短期簽證後，南韓亦即日限制香港和澳門航班只可在首爾仁川國際機場降落，且旅客不可在該機場轉機往其他內陸城市。備受牽連的香港，政府指新增限制不合理，已要求韓國撤回有關限制。

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新限制由即日起至2月底生效，香港旅遊業議會總幹事楊淑芬今(11日)早在電台節目中表示，預料農曆新年會有一千名旅客受影響，當中約四成為旅行團；但若措施持續到2月底，將會有30個旅行團受影響，期望運輸及物流局與南韓當局商討後可儘快取消限制。 香港外游旅行團代理商協會主席蘇子楊亦在節目中表示，香港往南韓的旅行團，九成使用仁川機場降落，故最受影響的，會是自由行旅客，因為他們較喜歡前往濟州和釜山等受今次限制影響的機場服務地點。

縱橫游執行董事袁振寧更指出，如延長限飛令，影響會較大，因為釜山丶濟州3月至5月屬花季，屬旅遊旺季。而隨着部分國家對香港旅客施加入境限制後，2丶3月的報團人數明顯放緩，預料風波會影響香港旅遊復蘇進度。

首當其衝的，還有經營濟洲和釜山兩個受限航點的香港快運資料顯示，農曆年初一至下月底有39班航班，相信會受影響，該公司表示，往返首爾仁川航班會如常運作，公司將及時向客戶和公眾提供最新消息。

另外，蘇子楊介紹，港澳旅客可選擇在其他機場，例如金浦機場轉機，亦可轉搭韓國高鐵或搭船往釜山及濟州。不過，有旅行社表示，由於機位緊張，轉飛成本不輕，陸路須時較長，不考慮有關安排。

在此之前，南韓把本月2日起要求中國入境旅客在出發前和抵達韓國後須接受新冠病毒檢測的要求，部分延至香港和澳門，要求港澳旅客自本月7日起，來自港澳的旅客須提交核酸檢測陰性結果，昨日再增加限飛要求。