台灣內閣即將改組傳陳建仁將接行政院長

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民進黨九合一敗選後，內閣改組備受關注。台灣媒體今天引述黨政人士談話透露，行政院長蘇貞昌今天將在和蔡總統的周三例會中提出辭呈，並在本周五立法院預定休會當天率領內閣總辭；至於接任的行政院院長人選，目前鎖定前副總統陳建仁，副院長則由桃園市前市長鄭文燦接任。

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蘇貞昌和蔡英文今天舉行周三例會後，台灣總統府發布新聞稿首度鬆口表示，下階段的內閣調整，將在立法院本會期結束後討論。

民進黨黨內分析，民進黨主席補選將於15日投票，因為沒有其他人角逐，副總統賴清德已經確定將會當選黨主席，下周三中常會交接後，內閣人事也將底定，黨政同步換血。黨政人士並透露，蘇內閣總辭，改組幅度不會太小。

不過，以上這個時程仍有小小變數。因為立法院原訂1月13日，也就是後天休會，但為了處理「還稅於民」發現金特別條例，可能要延會；如果立法院延會，就會牽動行政院長的異動和內閣改組的時間。立法院長游錫堃後天將召集各黨協商是否延會。也就是說，台灣內閣改組，不是十三日就是十九日。

蔡英文今天和蘇貞昌舉行周三例會後，總統府發布新聞稿，稍微露出了一點變動的氛圍。新聞稿提到，總統對蘇貞昌帶領的行政團隊表達肯定與感謝，尤其在面對百年大疫與全球變局當中，行政團隊能夠盡全力穩定經濟、照顧人民。

新聞稿並強調，現階段最優先的工作，是讓今年度中央政府總預算能夠順利審查通過，讓各項國政工作能夠順利推展。

新聞稿證實，下階段的內閣調整，將在立法院會期結束後進行討論，如果有定案將向各界報告。

陳建仁日前擔任總統特使出訪教廷，參加故教宗本篤十六世喪禮，期間會晤日前曾遭中國打壓的香港榮休樞機主教陳日君。剛從梵蒂岡返台的陳建仁，前天晚上突然在臉書公布他會見陳日君的照片，被黨內解讀「政治味」濃厚。

台灣行政院長蘇貞昌是在2019年1月14日接任這個職務，到本周六就屆滿四年，已經是台灣總統民選後，任期最長的行政院長。