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台灣內閣即將改組傳陳建仁將接行政院長

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La presidenta Tsai Ing-wen saluda durante la ceremonia de toma de posesión, junto al vicepresidente William Lai, el 20 de mayo de 2020 en Taipei, una imagen divulgada por la presidencia taiwanesa
La presidenta Tsai Ing-wen saluda durante la ceremonia de toma de posesión, junto al vicepresidente William Lai, el 20 de mayo de 2020 en Taipei, una imagen divulgada por la presidencia taiwanesa Taiwan Presidential Office/AFP
作者： 台北特約記者 陳民峰
5 分鐘

民進黨九合一敗選後，內閣改組備受關注。台灣媒體今天引述黨政人士談話透露，行政院長蘇貞昌今天將在和蔡總統的周三例會中提出辭呈，並在本周五立法院預定休會當天率領內閣總辭；至於接任的行政院院長人選，目前鎖定前副總統陳建仁，副院長則由桃園市前市長鄭文燦接任。

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蘇貞昌和蔡英文今天舉行周三例會後，台灣總統府發布新聞稿首度鬆口表示，下階段的內閣調整，將在立法院本會期結束後討論。

民進黨黨內分析，民進黨主席補選將於15日投票，因為沒有其他人角逐，副總統賴清德已經確定將會當選黨主席，下周三中常會交接後，內閣人事也將底定，黨政同步換血。黨政人士並透露，蘇內閣總辭，改組幅度不會太小。

不過，以上這個時程仍有小小變數。因為立法院原訂1月13日，也就是後天休會，但為了處理「還稅於民」發現金特別條例，可能要延會；如果立法院延會，就會牽動行政院長的異動和內閣改組的時間。立法院長游錫堃後天將召集各黨協商是否延會。也就是說，台灣內閣改組，不是十三日就是十九日。

蔡英文今天和蘇貞昌舉行周三例會後，總統府發布新聞稿，稍微露出了一點變動的氛圍。新聞稿提到，總統對蘇貞昌帶領的行政團隊表達肯定與感謝，尤其在面對百年大疫與全球變局當中，行政團隊能夠盡全力穩定經濟、照顧人民。

新聞稿並強調，現階段最優先的工作，是讓今年度中央政府總預算能夠順利審查通過，讓各項國政工作能夠順利推展。

新聞稿證實，下階段的內閣調整，將在立法院會期結束後進行討論，如果有定案將向各界報告。

陳建仁日前擔任總統特使出訪教廷，參加故教宗本篤十六世喪禮，期間會晤日前曾遭中國打壓的香港榮休樞機主教陳日君。剛從梵蒂岡返台的陳建仁，前天晚上突然在臉書公布他會見陳日君的照片，被黨內解讀「政治味」濃厚。

台灣行政院長蘇貞昌是在2019年1月14日接任這個職務，到本周六就屆滿四年，已經是台灣總統民選後，任期最長的行政院長。

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