法新社：中國農村面對新冠疫情的困難

中國/新冠疫情

在中國於12月初出人意料地取消所有新冠防疫限制之後，全國各地的醫院都湧入了大量病人。農村的情況尤其嚴重，因為那裡長期缺乏醫生、設備、培訓以及醫療資源。即將迎來解封後首個春節返鄉潮之際，民眾心情也是喜憂參半，既期待與親人團聚又擔心疫情再次爆發。

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儘管缺乏可靠的政府數據，但種種跡象表明，新冠病毒已經在農村肆意傳播。法新社周三（1月11號）發自安徽蚌埠的報道稱，中國鄉村醫生因長時間工作而筋疲力盡，缺乏抗原試劑和藥品，診所設備不足，同時還要面臨著大量的病人。雖然有些人長途跋涉到城市接受治療，但其他人可能無力承擔旅行費用，只能依靠農村診所就診。當疫情在12月中旬到達該省後，安徽省的醫生很快發現自己沒有抗原試劑或藥品。

蚌埠市是一個擁有330萬人口的城市，該市附近的一個村莊的居民說："沒有人能夠進行新冠檢測，所以不知道自己是否是陽性。“ 他說："當時局面非常混亂”，他認為 "政府實施疫情管控的時候情況好一些。”

一位當地醫生告訴法新社記者，他在12月份時不得不每天工作14個小時，當時他的村級診所只有兩間病房，突然接待了比平時多10倍的病人，而病人 "不得不在外面排隊"，因為等候室已經滿了。

附近城鎮的一個小型保健中心的負責人說，藥品庫存 "已經降到最低，所以我們只能停止開處方"。他說，負擔過重的診所被命令停止接受有嚴重癥狀的老年患者，並將他們轉到城市的醫院。

法新社記者看到幾個打着點滴的病人擠在潮濕、光線昏暗的過道盡頭。同時也可以看到有幾個空座位，這表明現在的壓力已經減輕了一些。但安徽鳳陽市的局勢似乎仍然緊張，法新社記者在一個診所里看到幾十名老年新冠陽性患者在打點滴。

雖然官方對因新冠死亡的數據十分保守也隱晦 ,但各地關於老年人死亡人數增加的證詞紛至沓來。 "一名30多歲的居民孫某告訴法新社："村裡的許多老年人都沒能挺過去。” 一位鄉村醫生也說，自12月初以來，他所在地區有 "大約50名 "老人死亡，其中大部分人已經有其他健康問題，如糖尿病或心臟病等基礎病。

上個月，中國政府將新冠死亡限制在與冠狀病毒有關的呼吸衰竭直接導致的死亡。因此，自12月初以來，在這個擁有近14億人口的國家，官方數據只有幾十個人的死亡由該病毒造成。

法新社報道說，記者訪問的村莊所依賴的蚌埠市衛生當局沒有提供當地的死亡人數或陽性病例數。

面對即將到來的春節返鄉潮可能引起的新感染高峰，大家也是期待並害怕心情並存。隨着數以百萬計的外來務工者湧上火車和長途汽車離開工業城市、建築工地和城市，返鄉過年，中國正在準備迎接脆弱的農村地區的感染衝擊。

山東省的一位50多歲的婦女說，她迫切期待在農曆新年（1月22日）之際 "所有的年輕人都返鄉"，即使這可能引發新的感染峰期。在安徽省，一位年齡相仿的居民卻說 ”真的很害怕。"

中國人口最多省份之一河南省的衛生官員周一表示，該省近90%的人都已經感染了冠狀病毒（Covid-19），但他並未公布死亡的人數。