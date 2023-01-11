秦剛：非洲應在安理會等國際組織中有更多的發言權

中國/非洲/地緣政治

中國外交部長秦剛周三在會見非盟委員會主席後表示，非洲應該在聯合國安理會和其他國際組織中有更多的發言權。法新社稱，法國和德國外長也即將訪問埃塞俄比亞；美國總統拜登去年曾表示，支持將安理會常任理事國席位分配給非洲和拉丁美洲，並支持非洲聯盟在G20中獲得永久席位。

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法新社報道，秦剛周三(1月11日）出席非洲疾病控制和預防中心總部落成典禮時表示， “應該加強發展中國家，特別是非洲國家在聯合國安理會和其他國際組織中的代表性和發言權”。該中心位於埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴，得到中國的資助。

中國外長並呼籲“建立更加公平公正的全球治理體系”，他稱，“非洲應該成為國際合作的中心，而不是大國競爭的場所”。

非盟委員會主席穆薩·穆罕默德·法基表示，非洲大陸被排除在國際治理之外，這是不公平的”。他說， “幾十年來，我們一直在為國際組織體系的改革而奮鬥，特別是聯合國安理會”。法基並表示，“非洲拒絕被視為爭奪影響力的舞台”。

中國外長秦剛目前正在非洲進行為期一周的訪問。他還將訪問加蓬、安哥拉、貝寧和埃及。 秦剛周二同埃塞俄比亞副總理兼外長德梅克舉行會談。

法新社稱，秦剛是在法國和德國外長即將抵達亞的斯亞貝巴前夕訪問埃塞俄比亞並發表上述講話的。法德外長訪問旨在支持去年簽署的結束兩年戰爭的和平協議。

美國總統拜登去年9月表示，美國支持將安理會常任理事國席位分配給非洲和拉丁美洲，並支持非洲聯盟在G20中獲得永久席位，拜登並計畫訪問撒哈拉以南非洲，這將是美國總統自2015年以來的首次對該地區的訪問。