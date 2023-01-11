英國務大臣會晤黎智英律師團隊商救援 港府譴責兼稱被告極可能罪犯藐視法庭

香港/英國/黎智英

中國人大常委會釋法以致香港傳媒大亨黎智英自由聘用海外律師抗辯的權利受到影響，其國際律師團隊要求與英國首相辛偉誠 (Rishi Sunak)緊急會面，商討黎智英獲釋的可行方法，結果獲得與英國外交部印太事務國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）會晤。英國沒有透露會面內容或結果，但首相發言人稱，外交部「向黎智英提供支援已有一段時間」，重申英國政府一直清楚表明，香港當局必須停止針對包括黎智英在內的親民主聲音。

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港府即(10日)晚深夜回應，表示強烈反對外國政府就黎智英案的干預以及對港府的不實指控和批評，敦促英國政府立刻停止此等企圖破壞香港法治和干預香港司法獨立審判權的言行，聲稱任何人企圖利用政治力量干預香港司法程序或逃避審判，都是公然破壞香港法治和干預香港內部事務，被告人若有上述行為，「極有可能構成藐視法庭。」

英國廣播公司在香港時間10日報道，指黎智英的國際律師團隊早前去信英國首相辛偉誠，指本身是英國公民的黎智英，其國安案件具象徵性，亦備受關注，期望商討可行方法確保黎智英獲釋；信件又質疑英國政府一直未有就這宗涉及英國公民的案件作官方表態，反而美國政府在黎智英違反租契一案判處罪成後，表態譴責。信件更透露，律師團隊先後向英國兩任外交大臣提出會面請求，首次會面要求被拒，第二次請求則杳無音信。

首相發言人其後表示，外交部向黎提供支援已有一段時間，印太事務國務大臣卓雅敏10日已與黎智英的法律團隊會面。發言人重申，英國政府一貫支持人權丶自由和法治。發言人沒有透露會否有進一步行動，只說現時所為是現階段的正確做法，會繼續檢視情況。

黎智英被控觸犯《港區國安法》中的串謀勾結外國勢力等罪，早前獲不同級別的法庭批准由敖雲天(Tim Owen音譯)代表抗辯，律政司不服，最終向最高級的終審法院申請上訴許可被拒後，特首李家超提請人大常委會釋法。釋法訂明，涉及危害國安案件若要聘用在香港沒有全面執業權的海外律師，須先獲得特首批出證明書；若法庭未有事堯申請，則由國家安全委員會決定。釋法沒有像人大常委會根據《基本法》釋法般，表明沒有追溯力，以致原本獲批聘用海外律師的黎智英，其辯護權可能受到影響。

原訂上月1日開審的黎智英被指勾結外國勢力罪一案，因要等待人大釋法，已延至今年9月開審，令案件在黎服刑及還柙近三年才可開審。案件審訊預料需時40日，一旦罪成，現年75歲的黎智英最高可被判終身監禁。

黎智英現時仍在監獄服刑，他早前因參與四個未經批准集會被判囚20個月，另外又因一宗一般以民事方式處理丶但卻被港府以欺詐罪提控的違反租契案件而被判囚 69個月。