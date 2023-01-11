黎智英案：蘇納克稱英國將繼續致力捍衛香港自由

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在英國政府介入香港媒體大亨黎智英的訴訟案後，首相蘇納克周二表示，英國將繼續致力對抗中國的侵犯行為，捍衛香港自由。而英國周三正式成為第一個與日本簽署相互准入協定的歐洲國家。英國首相府稱，這是繼1902年的"英日同盟"後，英、日"超過一世紀以來"最重要的防衛協定。

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法新社報導，英國外交部主管亞洲事務的國務大臣特里維廉（Anne-Marie Trevelyan）日前接見黎智英的律師團，引起香港特區政府的憤怒回應。

中央社報道，英國首相蘇納克周三在英國國會發言時堅稱，英國有權介入香港事務，因為根據1985年生效的"中英聯合聲明"，香港公民權利可獲得50年保障。

蘇納克表示，英國已接納大批逃避中國壓制的港人，而且仍將"堅定對抗我們眼中的中國侵犯行為"；他並說，英國也將對抗"我們奮力達成的（50年不變）協議受到損害"。

蘇納克這番發言是回應對中國抱持批評立場的國會議員史密斯（Iain Duncan Smith），周三稍早史密斯和其他國會議員會見了黎智英的兒子黎崇恩。他並指黎智英持有英國護照，年底將面臨審訊，可能被終身囚禁。他敦促蘇納克警告中國，英國將就此案報復。

蘇納克回應時表示，英國已接收數以萬計逃避中國打壓的香港人，將繼續致力對抗中國的侵犯行為，將捍衛香港自由，阻止中英雙方的協定被損害。

另外，蘇納克周三與到訪英國的日本首相岸田文雄"倫敦塔"城堡會晤並正式簽署"相互准入協定"，雙方將可在對方領土部署武裝部隊。岸田文雄與蘇納克一致表示，英日防衛安全合作有助增進全球穩定。

英國首相府一名發言人表示，蘇納克十分期待出席預定5月在廣島召開的G7峰會。蘇納克與岸田文雄討論G7議程；岸田文雄計畫將俄羅斯侵略烏克蘭造成的全球糧食和經濟安全衝擊列為峰會重點議題，蘇納克對此表示歡迎。

英國首相府發言人指出，蘇納克也提到加入"跨太平洋夥伴全面進步協定"（CPTPP）對英國的重要性。蘇納克指出，創新及合作是各國未來經濟繁榮成長的必要條件；他和岸田文雄均同意，英、日雙方經濟都還有很大成長空間。

英國2021年2月正式申請加入CPTPP，這是這一多邊自由貿易協定自2018年生效以來，第一個申請加入的非創始國，其申請過程對其他有意加入CPTPP的經濟體而言具指標意義。

英國周三正式成為第一個與日本簽署相互准入協定（Reciprocal Access Agreement, RAA）的歐洲國家。英國首相府表示，這是繼1902年的"英日同盟"後，英、日"超過一世紀以來"最重要的防衛協定。