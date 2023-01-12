德國社民黨黨主席不排除與中國決裂的可能

中德關係

根據德國執政黨之一社民黨領導人克林貝爾(Lars Klingbeil)的說法，德國可能被迫象與俄羅斯一樣與中國決裂。

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克林貝爾在最新一期的德國《時代周報》中表示，“我們必須意識到，明天、後天或十年後，中國跨越國界的時刻可能會到來。”“如果中國攻打台灣，我們與中國的關係將發生根本性變化，就像現在與俄羅斯的關係一樣。”德國必須更加獨立於中國，開拓其他市場，尋找其他原材料貿易夥伴。“這是我們與俄羅斯關係的重要教訓。”

在當前向烏克蘭運送裝甲運兵車的背景下，克林貝爾批評了法國總統馬克龍的行動。此前，美國總統拜登、德國總理朔爾茨和法國總統馬克龍已就交付達成一致。克林貝爾批評說，“我不知道法國總統為什麼要提前行動。”就向烏克蘭，尤其是向俄羅斯發出信號一事，他說：“如果三者同時宣布，信號肯定會更加強烈。”馬克龍比其他兩人早一天公布了對烏克蘭的武器交付。

這位社民黨黨主席還批評了德國外交和安全政策中的戰略思維。他說，“近年來失敗的對俄政策清楚地表明了這一點。”他認為，外交和安全政策需要一個固定的機構，類似於美國的國家安全委員會。他說：“最後怎麼稱呼它，可以到時再說。但如果我們想發揮國際作用，就必須擴大我們的外交和安全政策能力。”