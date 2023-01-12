日本首相對中國暫停發給日本人赴華簽證“深感遺憾”

中國/日本/新冠

2022年12月29日，戴着口罩的旅客在北京首都國際機場的國際航班登機櫃檯辦理登機手續後，使用智能手機填寫健康聲明。目前已有美國、日本、法國等十幾個國家要求對從中國出發的旅客進行COVID-19陰性測試。

日本首相岸田文雄日本時間12日凌晨在出訪地倫敦，就中國暫停向日本人發放簽證表示：“令人深感遺憾”。

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岸田首相說：“中國單方面限制籤證發放，似乎與新型冠狀病毒對策無關，令人深感遺憾。”

此外，岸田首相還強調，日本採取的臨時措施是“為了應對冠狀病毒，目的是為了不使國際人員往來停止”。

岸田首相表示，已向中國提出抗議，要求撤銷這項措施。 他強調，日方之所以要求中國旅客入境時接受檢查，是基於目前中國疫情的擴散和難以掌握其詳細狀況。

對於中國政府暫停向日本人發放赴華簽證一事，內閣官房長官松野博一12日表示將支援日本企業。

鑒於日本為應對新型冠狀病毒在國內蔓延加強了邊境措施，中國政府已通知日本旅行社等，暫停簽發日本赴華旅遊簽證，此外，中國政府還宣布，將暫時停止此前對日本公民適用的經中國前往其他國家的過境停留免簽措施。

據多名旅遊業相關人士透露，中國有關部門1月10日通知日本國內的旅行社，當天起已暫停在日辦理的赴華簽證手續，據說這是針對日方對中國人的限制措施的反制措施，同一天，中國駐日本大使館宣布，暫停審發日本公民赴華普通簽證，並表示“何時恢復，請候通知”。

在1月 12 日的新聞發布會上，內閣官房長官松野重申：“對於中國單方面實施被認為是與新型冠狀病毒對策無關的簽證發放限制，感到極為遺憾。”