曾光： 北京尚未度過重症高峰 農村不容樂觀

中國-新冠病毒

2023年1月7日，醫務人員在北京一家醫院的急診大廳檢查一名老年患者。中國已經暫停或關閉了1000多個批評政府關於COVID-19疫情政策的社交媒體賬戶。

中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，中國新一波新冠疫情發病高峰還將持續2至3月，北京重症高峰尚未度過，這位專家對中國農村疫情防控形勢非常擔憂。

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根據財新網周四報道，曾光1月8日在“神州細胞新冠重組蛋白多價疫苗研發成果發布會”上表達了對中國新冠疫情大流行的看法。

中國12月以來染疫人數爆炸性增長，一些專家估計截至目前染疫人數已達數億。河南、北京、江蘇等地最近宣布已度過疫情高峰，但曾光指出，這一波流行是波浪式，一波一波的，先是北京，然後是廣州、成都、重慶等。

他表示，北京流行最高峰雖已過去，但重症高峰仍未度過。而且，有的地方流行高峰才剛剛開始，或者有的地方城市開始了，農村尚未開始。曾光預估全國發病高峰還會持續2至3月，重症高峰持續時間會更長。

曾光對中國農村地區防控形勢表示擔憂，他說，農村有大量留守人員和老弱病殘，而且醫療基礎和防護條件差，“針對農村防控的策略寫得都挺好，問題在策略如何實現，這是大問題。”

中國疫情到底發展到何種程度？國際上最擔心的是中方的做法不透明，世界衛生組織星期三再次批評中方嚴重低報死於新冠疫情的人數，並暗示北京當局不鼓勵醫生上報病人真實死因。12月至今，官方公開的死於新冠人數的數據只有37人。

即便如此，中國已連續三天沒有更新新冠病毒感染數據，國際社會普遍擔心中國有意掩蓋疫情真相。世衛組織1月11日呼籲中國提供更多疫情數據，分享病毒變異信息，以及城市和鄉村地區病例增減的的情況。