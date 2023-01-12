瑞典發現歐洲最大的稀土礦床

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瑞典礦業公司盧基礦業（LKAB ）周四宣布，在瑞典北部地區發現了歐洲已知最大的稀土元素礦床

瑞典礦業公司盧基礦業（LKAB ）周四宣布，在瑞典北部地區發現了歐洲已知最大的稀土元素礦床，稀土是能源和高科技領域製造所需重要礦物，中國目前提煉了世界上約 90% 的稀土。

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瑞典盧基礦業公司周四宣布，在瑞典北部地區發現了歐洲已知最大的稀土元素礦床。瑞典盧基礦業公司首席執行官莫斯特倫 (Jan Moström)對歐洲工業企業發布重要聲明指出，在瑞典北部位於重要鐵礦產區附近的地下540米深處，發現大量稀土礦床，含有約超100萬噸稀土氧化物礦產資源，也是歐洲已知最大的稀土元素礦床。

該瑞典企業首席執行官表示，這是一個好消息，不僅是對瑞典盧基礦業公司、該地區和瑞典人民，而且對歐洲和氣候也同樣是個好消息。該公司稱，新的稀土礦床可以提供生產能源高科技領域的重要原材料，而這些原材料對實現工業綠色轉型同樣至關重要。

中國目前提煉了世界上約 90% 的稀土，稀土是能源行業如電動汽車、風力渦輪機以及數字行業如計算機、智能手機等製造所需要的重要原材料。

目前瑞典擔任歐盟輪值國主席，歐委會成員現在正在瑞典北部基律納舉行會議。由於傳統上歐洲對俄羅斯天然氣依賴嚴重，歐盟尋求減少對依靠，試圖將原材料供應等的多樣化，同時加大在歐洲本土探測和開採礦產力度。

瑞典盧基礦業公司表示在2023年進行申請，但是需要等10年到15年才會出產第一批稀土。