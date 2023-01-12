美國司法部長任命特別檢察官調查拜登"文件門"

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美國司法部長加蘭德周四宣布，任命赫爾為特別檢察官，負責調查總統拜登在出任副總統期間涉嫌不當處理機密文件的問題。

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拜登位於華盛頓的前私人辦公室和特拉華州的寓所，先後被發現政府機密文件。拜登表示將全面並徹底配合司法部的調查。拜登沒有說明發現最新文件的時間點，只說他的律師晚間已完成檢查可能的存放地點。

拜登的律師表示，有信心調查將證明有關機密文件是"無意中"被放錯地點，而拜登和律師在發現錯誤後已立即採取行動。

加蘭德在去年11月曾任命史密斯擔任特別檢察官，負責調查前總統特朗普在佛羅里達州海湖莊園被發現機密文件的案件。

法新社報導，加蘭德表示，赫爾將調查在研究機構和拜登家裡發現機密政府文件，是否關係到拜登違反任何法律。

據稱，律師去年11月2日發現第一批文件，時值美國中期選舉即將舉行，但這項消息到9日才曝光。

拜登的法律顧問索柏（Richard Sauber）說，拜登的私人律師發現最初那批文件後，又檢查了拜登2017年卸下副總統職位後，政府紀錄可能被送去的地方。

索柏表示，在威明頓市（Wilmington）拜登車庫內的一個儲存空間，發現了"少數"帶有機密記號的文件，隔壁房內還有另一份文件。拜登隨後公布這間房是他的個人書庫。

拜登稱找到文件後就"立即知會"司法部。首批文件已轉交給國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration）。

共和黨籍的聯邦眾議院新議長麥卡錫針對最新消息回應："我認為國會必須調查此事。"

被揭露可能不當處理機密文件或紀錄，可能會讓拜登尷尬。拜登曾指責前總統特朗普把數百份這類紀錄放在自己的佛州俱樂部里是"不負責任"。