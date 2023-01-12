趙立堅夫人為丈夫鳴不平？

中國外交

中國外交部前發言人、新聞司副司長、被指戰狼外交代表的趙立堅突然被擱置到外交部一個邊緣位置：邊界與海洋事務司副司長，表面是平調，不少觀察人士認為更像是貶職。周三，其夫人在社交網絡貼出“榮辱不驚!”，似乎有為趙立堅叫屈之意。

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趙立堅夫人網名“大聰和臭丫頭“，帖子全文是：“牢記使命，不忘初心，砥礪前行，榮辱不驚!”，有人指出這些句子更像是習近平講話的句式，前三句出自習近平多次講話的內容，甚至標題，幾乎一字不變，尤其前兩句，經常一起使用。要緊的是最後一句，但習近平也沒少說，他在2021年新年賀詞中稱：“以人類命運共同體的理念做好對外工作，既不卑不亢，又榮辱不驚……”

趙夫人有意無意組合習近平習慣用的四六句，或許是出自有據、學習領袖，避免讓人抓住話把？但在趙立堅被突然調離背景下，她的帖引起許多議論。有人譏諷“真是夫妻很般配“。

也有人懷疑趙立堅被邊緣化與妻子不懂官場陰險、隨意說話也有干係，此說無從證明，但其妻喜歡網絡發言，曾被人譏諷為“網紅夫妻”，但是，12月19日她在微博發的訴苦的帖，引起相當注意：

“發燒幾天才會好？已經一周了，買不到消炎藥，退燒藥，好無助。這些藥都去了哪裡？“，她次日又發帖，大意是幸虧鄰居送來四粒退燒藥救急。

誰發燒了，她還是他？

中國傳媒大學教授孫英春12月20日在微博發帖說，“剛看到，趙立堅夫人在微博訴說，‘他’發燒了一周多，都沒有藥，幸虧是鄰居拿來四粒。一時有些吃驚。”

趙立堅夫人訴苦引來中國網民關注，有人說，連外交部發言人都買不到藥，那些普通的老百姓，那些農村的老大爺老奶奶到哪去買藥呢？

她的帖子，至少反證了北京當局取消清零何等地倉促，引發藥慌，引發全民恐慌! 北京、上海等地一時藥鋪退燒藥搶購一空。

有人分析趙夫人的這個帖子有點幫倒忙，當局不會太高興。

有一點可以肯定，趙立堅戰狼作風突出，表情兇橫，說話蠻橫，一時成了戰狼外交的形象代表。趙立堅被調離，“戰狼被拔牙”，引起中國戰狼外交是否要變調的揣測。

當然，戰狼外交之所以能施行，與他的上級王毅、更與中共總書記習近平是分不開的。趙或許過分賣力了。新任外長秦剛或許準備要與外界緩和，但戰狼外交幾年橫衝直撞下來，對中國的國際形象已經造成了重創。