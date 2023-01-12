TikTok網站用戶追蹤政策疏漏 在法國被罰款500萬歐元

法國/網絡安全

法國私隱監督機構、國家信息與自由委員會周四(1月12日）表示，TikTok在處理用戶追蹤的cookie檔案出現缺陷，因此向該短片分享平台開出500萬歐元罰單。

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法新社報道，法國國家信息與自由委員會（CNIL）周四在一份聲明說，短片視頻共享應用程序TikTok，由於其網站沒有為其用戶提供拒絕計算機跟蹤器cookie的便捷程序，因此被罰款500萬歐元。即：TikTok.com的用戶難以拒絕網站的cookie追蹤功能，而且TikTok也沒有向用戶充分說明公司使用cookie的政策。

聲明稱，此次調查只限於TikTok的網站版本，而普遍使用的應用程式版本則不屬調查對象。對TikTok的相關制裁決定是在去年12月做出的。

Cookie是計算機跟蹤器，用於跟蹤互聯網用戶的行為並向他們提供有針對性的廣告。

法國國家信息與自由委員會於2020年發布了關於cookie的新的應用指南，要求使用cookie的網站提供一個按鍵，在使用任何類型cookie之前，必須事先清楚徵求用戶的同意，而且用戶也可輕易拒絕有關要求。

法國保護信息委員會認為，(網站） 將拒絕功能複雜化實際上是阻止用戶拒絕cookie，並鼓勵他們更傾向按下相對更加便利的"全部接受" 按鍵。

Tiktok在給法新社的一份聲明中回應稱，“這些調查結果與我們去年改變的以往做法有關"。

谷歌、臉書（Facebook）、亞馬遜、微軟和蘋果都曾在法國受到處罰，總金額約為4億歐元。

不過，Tiktok應用程序在美國受到廣泛批評，在華盛頓和北京之間貿易緊張的背景下，由於懷疑為中國的利益進行間諜活動，存在安全風險，TikTok已被禁止在美國眾議院管理的所有設備上使用。美國即將生效的法律還將禁止在所有美國聯邦政府擁有的設備上使用TikTok。

本周二，歐盟負責競爭事務專員以及歐盟委員會主管貿易價值和透明工作的官員，在布魯塞爾會見TikTok的首席執行官周受資，歐盟呼籲中國社交媒體全面遵守歐盟的規則，特別是在保護數據安全及打擊虛假信息等方面。歐洲官員表示：加強透明度至關重要。