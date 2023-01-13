世衛再提中國假期新冠激增事 中國老人成聚焦

中國/新冠病毒

中國民眾儘管計畫春節出行探親訪友，但擔心將新冠病毒傳播給年邁的親屬，世界衛生組織同時警告說這可能會加重肆虐的疫情。

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中國農曆新年假期於 1 月 21 日正式開始，此前中國上個月放棄了嚴格的大規模清零制度，清零引發了廣泛的不滿，並演變成歷史性的白紙抗議活動。

路透社說，這一突然的政策大轉彎使 14 億缺乏天然免疫力的人口面臨被感染新冠病毒危險。此一波疫情從中國的特大城市蔓延到醫療資源薄弱的農村地區，使一些醫院和火葬場不堪重負。

由於來自中國的官方數據很少，世界衛生組織周三表示，在被認為是世界上最大的年度人口遷移的假期期間控制病毒將是一項挑戰。

周四，中國頂級健康專家關於人們在假期期間應避免與年長親屬接觸的警告成為中國類似 Twitter 的微博上閱讀量最大的一條。

據交通運輸部稱，農曆新年從 1 月 7 日開始，為期 40 天，預計中國將有超過 20 億人次出行。這是去年的兩倍，是 2019 年中國中部城市武漢出現大流行之前的 70%。

路透社說，世衛組織和外國政府批評中國沒有直截了當地說明疫情的規模和嚴重程度，這導致多個國家對中國遊客實施限制。

過去一個月，中國每天報告的死亡人數不超過 5 人，這一數字與殯儀館排長隊的情況不符。中國周二和周三沒有報告新冠死亡數據。

據中國國家衛生健康總局新冠肺炎專家組組長梁萬年告訴記者，只有在疫情結束後才能準確統計死亡人數。