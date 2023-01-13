中國人口有危機 新冠病毒雪上加霜

中國/人口/新冠病毒

據一些人口學家預計，中國人口將在 2022 年統計出現自 1961 年大饑荒以來的首次下降，這是一個深刻的轉變，將對全球經濟和世界秩序產生深遠影響。

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中國將迎來歷史性的人口轉變，新冠病毒創傷加速了這一轉變。過去三年，中國嚴格的清零限制，給民眾造成足夠的壓力和不確定性，以至於很多人不考慮生孩子，或不考慮在中國生孩子。而由於醫療設施因新冠感染不堪重負而導致母親和嬰兒無法就醫，是壓垮育齡女性可能拒絕生育的最後一根稻草。

據路透社今天報道說，中國在 1 月 17 日公布 2022 年官方人口數據時，可能會一瞥大流行給中國本已黯淡的人口前景造成的傷痕。

2022 年的新生兒數量將降至歷史最低點，從去年的 1060 萬嬰兒降至 1000 萬以下——這已經比 2020 年下降了 11.5%。

據加州大學社會學教授王峰說，“隨着這一歷史轉折，中國進入了一個漫長且不可逆轉的人口下降過程，這在中國乃至世界歷史上都是第一次。”王峰說“用不到80年的時間，中國人口可以減少45%，屆時將是一個被世界認不出來的中國。”

2021年中國總人口增加48萬，為14.126億。聯合國預測，今年中國人口將開始下降，屆時印度將超過中國成為世界第一人口大國。

聯合國專家預計，到 2050 年，中國人口將減少 1.09 億，是此前 2019 年預測的三倍多。

據路透社說，雖然世界上人口最多的 10 個國家中有 9 個正在經歷生育率下降，但中國 2022 年的生育率為 1.18，是最低的，遠低於經合組織 2.1 的穩定人口標準。