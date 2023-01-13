中國新冠接下來重災區：農村

新冠病毒/中國

中國一位頂級流行病學家儘管，中國新冠病毒疫情浪潮的高峰期預計將持續兩到三個月，並將很快蔓延到醫療資源相對稀缺的廣大農村地區。

廣告 繼續瀏覽後續

中國疫情專家警告，疫情高峰將持續 2-3 個月，接下來將襲擊農村地區。

中國農曆新年假期從 1 月 21 日正式開始，數以億計的人返回家鄉過年，預計農村地區的感染人數將激增。

中國上個月突然放棄了嚴格的大規模封鎖清零制度，據官方媒體稱，突然取消清零限制已將病毒橫放在中國 14 億人面前。根據當地媒體財新網周四發表的一篇報道，中國疾病預防控制中心前首席流行病學專家曾光警告稱，疫情最嚴重的時期尚未結束。

世界衛生組織本周警告了中國假期旅行帶來的風險。

該聯合國機構表示，中國嚴重低估了新冠病毒造成的死亡人數。

但中國反駁說，“自疫情發生以來，中國本着公開、透明和負責任的態度與國際社會分享相關信息和數據。”

路透社說，過去一個月，中國衛生當局報告每天有 5 人或更少的人死亡，這一數字與殯儀館排長隊以及從擁擠的醫院運出屍袋的情況不符。

自周一以來，中國一直沒有報告新冠死亡數據。官員們在 12 月表示，他們計畫每月更新一次，而不是每天更新一次。

儘管國際衛生專家預測今年至少有 100 萬人死於新冠肺炎，但自疫情大流行開始以來，中國報告的死亡人數剛剛超過 5,000 人，是世界上報告死亡率最低的國家之一。