中國民眾搶購輔酶Q10，但醫生說沒必要

中國/新冠疫情

中國放開管制後疫情大爆發，民眾先是瘋搶退燒藥、快篩試劑、黃桃罐頭，後來又搶購止瀉藥和紙尿布。近日，隨着越來越多的人感染後康復，不少人又開始搶購保健食品輔酶Q10。

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上海第一財經報導，12日，“輔酶Q10”衝上淘寶的熱搜，熱度近千萬，而且，本周的熱度比前一周上升超過100%。近日，多個平台的輔酶Q10訂單量都出現倍增的情況，不少是“陽康”後為預防心肌炎而購買。

天貓健康商家湯臣倍健稱，“這一周有很多消費者到我們店諮詢輔酶Q10，銷售增長了很多。”淘寶方面也表示，最近輔酶Q10熱度激增，相關產品在淘寶的搜索量暴漲超過2500%，銷量也翻了數十倍。

上海一些藥店反映，最近購買輔酶Q10的人確實很多，都說它有預防心肌炎的作用。

第一財經指出，目前大陸的輔酶Q10有藥品和保健食品兩類。藥品上有“國藥准字”，用作輔助治療，使用的劑量大，需要在醫生的指導下使用；作為保健食品的輔酶Q10，是口服的劑型，標有“國食健字”，服用的劑量小。

一位心內科醫生表示，輔酶Q10本質上是一種維生素，屬於抗氧化劑，可作為新冠感染後心肌炎的輔助治療，但並不能起到預防心肌炎的作用，也不是治療心肌炎最主要的藥物。人體可以自行合成輔酶Q10，多數人的體內並不會缺乏這種物質。如果沒有疾病和其他因素的影響，一般情況下，並不需要特別補充。