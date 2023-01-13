中國超9億人口或已感染新冠

中國/新冠病毒

北京大學國家發展研究院馬京晶等人組成的課題組發布了一份新冠疫情感染報告，稱在“新十條”出台後大概13天，即12月20日，全國多地疫情就已達峰，到12月底各地感染均已過峰。截至2023年1月11日，全國新冠感染率累積約達到64%，感染人數累積約9億。

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據中國經濟觀察網報道，北大國發院報告指全國超9億人口或已感染新冠，近8成感染者認為難受程度超流感。

該報道稱，北京大學國家發展研究院馬京晶等人組成的課題組發布了一份新冠疫情感染報告，對本輪疫情的傳播特徵、民眾感染後的癥狀、人群和地區間差異等進行了系統分析。報告顯示，在“新十條”出台後大概13天，即12月20日，全國多地疫情就已達峰，到12月底各地感染均已過峰。截至2023年1月11日，全國新冠感染率累積約達到64%，感染人數累積約9億。

在區域感染差異上，報告顯示本輪累積感染率最高的前三名省份均屬於西部地區，第一名甘肅省約達91%，第二名雲南省約84%，第三名青海省約80%。

報告課題組成員北京大學國家發展研究院副教授馬京晶對經濟觀察網表示，在互聯網上北上廣疫情聲量很大，但數據估計西部地區感染率可能更高。

此研究報告沒有涉及新冠疫情致死情況。

此前有專家警告，中國此一波新冠疫情可能會有10億人染疫。