亞歐聯手尋求制約中國

美國/歐洲/亞洲/中國

亞洲和歐洲尋求通過集體行動制約中國，因為依賴美國軍事力量作為後盾實現繁榮的亞洲民主國家和地區正面臨一個新的現實：隨着中國在先進導彈和海軍裝備等領域與美國抗衡，美國的保護已不再足夠。

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為了解決美國的保護已不再足夠這個問題，中國的鄰國在美國的推動和歐洲的幫助下，將建立一個區域安全關係網絡，其目標類似於北大西洋公約組織 ，威懾一個雄心日益膨脹、可能與之發生衝突的大國。

據華爾街日報報道稱，這與真正的北約相去甚遠，北約有一項約束所有30個成員國的條約，在其中一個成員國受到攻擊時相互保護。但是，通過加強相互間的軍事訓練、信息共享和國防採購，日本、澳大利亞、韓國和菲律賓等國的目標是建立更強的軍事準備。

美國和日本政府高層領導人周三在華盛頓討論了深化與亞洲和歐洲國家的安全合作。在會議上，兩國領導人發布了美日軍事合作計畫，包括保護日本衛星和升級沖繩的海軍陸戰隊。

在過去的一年半時間裡，法國、荷蘭和德國的軍艦，與美國、日本和其他國家一起出現在了亞洲地區的演習中。

長期以來，美國一直呼籲盟友採取更多措施來保護自己。安全分析人士稱，與中國相比，美國軍事力量的相對下降增大了此舉的重要性。

該報道稱，在中國國家主席習近平的領導下，中國為軍隊裝備了高超音速導彈等尖端武器，仿照美國海軍陸戰隊發展了精銳部隊，並進行了軍隊改革以更好地應對地區性衝突。中國軍隊的存在感也越來越強。中國的戰機經常在台灣附近飛行。中國曾在日本附近舉行航母演習，並與俄羅斯舉行海空聯合軍演。

總部設在倫敦的智庫國際戰略研究所(International Institute for Strategic Studies)的亞洲安全專家Euan Graham說，要想起到威懾作用單靠美國不行，所以唯一真正（有效）的辦法是與盟友一起。