廣州車撞人群如恐襲 官方定調交通事故遭指或掩“我叔是省委書記”？

中國/廣東廣州汽車撞人

中國廣東廣州 （11） 日發生同一名汽車駕駛連續 6 起“惡性撞人”事件，造成 5 死 13 傷，引發質疑是“恐怖攻擊”，卻被警方以單純交通意外草草結案，引發許多人不滿抨擊。

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據新頭殼署名蔡宛臻今天報道稱，廣州車禍如同恐攻，男駕寶馬連6撞釀5死13傷，哭聲響徹半條街。一名失去孩子的媽媽更悲痛還原現場，“只是要帶女兒買新衣”，母女卻從此天人永隔。

據 《封面新聞》 消息稱，天河路和體育東路路口發生 6 起蓄意撞擊的交通事故。當時行人按綠燈提示，正通過路口，一名駕駛寶馬 （BMW）黑色休旅車的 22 歲男子突然加速撞擊一群在人行道等紅燈的行人，接着又掉頭回去再撞擊另一群人，之後便高速逃逸。

第二撞同樣在體育東路和天河南一路路口，一名位女士被撞倒在地，接着，在相圖路口處，該駕駛乘車從南向北行駛，從等紅燈的車隊中竄出，撞過多位正在人行道上的行人，然後轉向由西向東駛去，但隨後又掉頭回來，在同樣路口再次撞倒多名行人，之後向東駛去。

接下來兩次撞人則在公共汽車站牌附近， 3 人遭撞擊受傷，包含 2 名外送員，及 1 名騎乘腳踏車的行人。第五次撞擊在天河東路和天河南二路路口，有一名女子在人行道被撞倒，而最後一次撞擊則是放置多輛自行車的封鎖道路，寶馬車 （BMW） 被堵後，駕駛撞向一名交警，雖然交警迅速閃躲，但腿部仍意外受傷。

隨後，寶馬車 （BMW） 撞上了分離機動車道和非機動車道的護欄，才被迫停下。下車後肇事男子向車外撒了大量的百元鈔票，並試圖逃跑，仍被警方當場抓獲。

該報道稱，這起“交通事故”被認為是“惡性攻擊事件”，甚至很可能是一起“恐怖襲擊”。不過，卻被中國警方以“單純交通意外”草草結案。部分廣州市民認為，警方淡化是肯定的，但這起事件並不是單純交通事故，“動機是什麼，為什麼這樣做？駕駛的背景資料，包含是否有權有勢，這才是重要的”。

據該報道，兇嫌駕駛名為溫華生，廣東揭陽人，而原廣州市長、現任廣東省政協副主席溫家輝也同為廣東揭陽市人，在同一個地區，出現不多見的相同姓氏，遭質疑並不是單純巧合。肇事溫男在被捕後，向警方表示，現任的廣東省委書記黃坤明是他叔叔，加上廣東當局事後大力封鎖相關的網絡報導與貼文，讓民眾質疑事件背後不單純。