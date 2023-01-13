法新社：“清零”防疫驟停導致中國12月出口大幅下跌

中國，貿易，新館疫情

因國內疫情激增、國外需求降低，中國去年12月份出口連續第二個月走低，創下自2020年疫情開始以來的最大跌幅（同比下降9.9%）

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中國自去年12月初以來突然逆轉動態清零防疫政策，導致疫情在全國範圍內激增，生產和供應鏈受到嚴重影響，而企業在經歷過去三年間嚴格的防疫限制後正在努力恢復中。

據中國海關總署周五（1月13日）公布的數字，中國七年12月份的出口再次暴跌，同比下降9.9%，為11月-8.7%之後的第二個月的下降，也是2020年疫情開始以來的最大降幅。

而三年來出口一直是中國經濟的主要引擎，因疫情封控全球對中國商品需求強勁，特別是口罩等醫療產品級遠程工作設備等。但近期受歐美經濟衰退威脅，加之能源價格飆升影響，導致對中國產品的國際需求減弱，中國2022年整體出口呈現放緩（+7%），而上一年曾實現猛增29.9%。

投資銀行麥格理分析師Larry Hu警告，全球經濟形勢可能成為2023年中國經濟惡化的一個 "主要因素"。

中國下周二將公布其2022年GDP數字及一系列其他經濟指標。北京此前設定2022年GDP增長目標為5.5%，但一年來中國的嚴苛清零防疫影響其實現。保銀投資管理經濟分析師張志偉（音）指，"出口的疲軟突出了提振內需作為今年中國經濟驅動力的重要性。”

此外，12月 中國進口也再次下降7.5%，略好於11月進口下降（-10.6%）。而從2022年全年看，中國進口增長驟減（+1.1%），在中國經濟活動剛第一波疫情中恢復的上一年，中國全年出口曾實現激增30.1%。

儘管出口下跌，中國12月仍實現貿易順差780億美元，其數值遠低於7月份的創紀錄順差額1012億美元。 2022年的進出口總盈餘為8770億美元。

其中主要貿易夥伴為東南亞、歐盟和美國。而中國與俄羅斯的貿易逆差去年增加了兩倍多，達到380億美元，部分原因是北京對廉價俄羅斯天然氣的興趣正日益增加。