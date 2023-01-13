波音737MAX或被低調允許在中國重飛

中國/波音/波音737 MAX

一家中國航空公司周五低調征派波音737 MAX飛機在中國境內航飛，這是自2019年3月以來的第一次。此次飛行可能顯示波音737 MAX飛機在中國解禁，結束因波音737 MAX款飛機兩次空難後被禁止在中國飛行的狀態。

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據法新社今天報道稱，根據航班追蹤網站FlightRadar24提供的信息，中國南方航空公司徵調的波音737 MAX飛機在中午時分從南方城市廣州起飛前往中部城市鄭州。然後在下午早些時候用同一機型從廣州到武漢進行了第二次飛行。按機隊規模計算，中國南方航空公司是亞洲最大的航空公司。

當年幾個月內發生兩起事故導致346人死亡後，中國曾於2019年3月成為世界上有史以來第一個命令全國航空公司以安全原因暫停波音737 MAX飛機的國家。

在禁令發布的前一天，埃塞俄比亞航空公司運營的一架波音737 MAX在從亞的斯亞貝巴起飛後不久墜毀。這場災難造成157人死亡。其後僅五個多月，另一起737 MAX飛機在印度尼西亞墜毀空難事故，造成189人死亡。

不過，在地面被上鎖定20個月後，波音737 MAX飛機被允許在美國復飛。

隨後，在對導致這兩起事故的飛行控制軟件進行修改並對飛行員進行重新培訓後，波音737 MAX被允許在世界大部分地區再次飛行。

然而，中國堅持禁飛波音737 MAX命令。

2021年12月，中國監管機構正式認為該飛機可以復飛，並預報2021年年底或2022年年初可重返中國天空。

據該報道，波音737 MAX雖是波音公司的明星飛機，經歷了兩年的禁飛之後，中國的宣布曾在波音公司引起希望，但等待的時間最終比預期的要長。

在中國領空飛行的禁令影響了亞太地區的大多數公司，從而對美國製造商造成了巨大的傷害。

然而，在2022年10月，蒙古國國家航空公司的一個航班啟用波音737 MAX能夠從廣州起降，此後該航線成為常規航線。

但波音老闆戴夫-卡爾霍恩在10月底對波音737 MAX在中國恢復飛行持悲觀態度，認為地緣政治局勢不允許有任何立即改善。美國和中國之間持續的貿易緊張局勢會阻礙這一問題的進展。波音領導人還指出，清零限制和中國的政策總體上減少了對飛機的需求。

近三年來，中國實行了嚴格的清零政策，與世界其他國家隔離開來，大幅減少進出中國的航空交通。

只是去年12月初中國突然取消了衛生限制，而1月初又取消了對來自國外的檢疫。

法新社說，這次恢復使用波音737 MAX的國內航班是在中國交付稱自己設計製造的新客機C919一個月之後，該客機與空客A320競爭，預計將在2023年初進行首次商業飛行。這是第一架由中國設計的中程飛機，雖然C919大部分主要部件來自國外，中國飛機也打算與737 MAX競爭。

據中國媒體稱，四架C919飛機將在2022年底前交付給中國東方航空公司，於今年第一季度投入運營。按乘客人數計算，中國東方航空公司是中國第二大航空公司。