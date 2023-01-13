紐時稱習近平成啦啦隊長

中國/經濟

紐時今天頭版頭條稱中國國家主席習近平由中國經濟的紀律委員搖身一變成了拉拉隊長。在最近發表的新年賀詞的頭一分鐘，習近平就稱讚了中國經濟，稱中國“繼續保持世界第二大經濟體的地位”，還說政府“採取減稅降費等系列措施為企業紓難解困”。幾周前，在中央為制定2023年政策目標召開的會議上，習近平和其他高層領導人表示有必要提振經濟，並承諾支持民營部門。

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據紐約時報今天的報道從紀律委員到拉拉隊長，習近平為何改變對中國經濟的定調。

中國領導人習近平在他2021年底發表的新年賀詞中盛讚了中國人民取得的愛國成就。

中國官員已在最近幾周學着上頭的樣子，開始使用近年來未曾用過的對商業友好的語言。政府用以前捍衛新冠“清零”運動必要性的狂熱來說服企業，讓它們相信中國正在把經濟增長作為優先事務。

習近平幾年前的標誌性舉措已開始徹底轉變。在最近迫使中國最有名的科技大亨馬雲放棄了對一份寶貴資產的控股權後，已有跡象表明，國內的大型科技企業也許終將擺脫受到嚴格監管的冷落地位。

就像一個月前中國突然逆轉了新冠“清零”政策一樣，最近這次180度的大轉彎等於承認了國內經濟的脆弱狀態。由於房地產市場陷入危機，年輕人找不到有前途的工作，消費者信心被多年的嚴格“清零”政策動搖，加上地方政府資金枯竭，中國經濟的增長率已降到幾十年來的最低水平。

近年來，中國放棄了有利於商業的市場改革，採取了由國家更多控制經濟的做法，使商業利益讓位於中共的目標。中國應對新冠病毒大流行的做法，以及意識形態對經濟政策的影響越來越大，讓許多商界人士對中國是否仍是一個可靠的市場產生了懷疑。蘋果這樣的公司已開始以更高的緊迫感在中國以外的地方尋求供應鏈的多元化。

使用聲勢浩大的監管措施對影響力很大的互聯網企業集團進行了限制之後，中國央行本周表示將放鬆對科技公司的監管。政府已從上個月起採取一系列措施，逐步取消對房地產開發商大量舉債的限制，並表示打算繼續這樣做。

據該報道稱，目前尚不清楚這些新做法是否夠用。

該報道原文鏈接：https://cn.nytimes.com/business/20230113/china-economy/