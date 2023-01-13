習近平為什麼要講大黨獨有難題

中共二十大之後

中共總書記習近平1月9日在中紀委會議上要求一刻不停推進全面從嚴治黨，特別提到，中共若要鞏固長期執政地位，“必須時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定”，12日，黨媒新華社，人民日報都在“解決大黨獨有難題”的說法上大做文章。

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綜述一些觀察人士的看法：習近平危言聳聽並非首次，當年初掌大權，為“長治久安”，最終為其能夠長期執政掃平到路，打出反腐旗號，在十八屆中共政治局第一次會上便發出警告：“腐敗問題越演越 烈，最終必然會亡黨亡國！”習近平的選擇性反腐最終蕩平黨內異己，為此後修憲廢除國家主席任期制，更為二十大廢除中共黨規實現第三任掃平了道路。

今天的習近平擁有的權力已非十八大初掌大權時可比，為什麼在親信簇擁，全面掌控黨國、甚至有望終身執政的背景下強調“大黨獨有難題 ”，此刻，距離習近平二十大登上權力頂峰尚不足百日，難道擁有權力堪比毛澤東的習近平有點“高處不勝寒？”，或是終究意識到“江山永固”尚屬夢想狀態？

大黨獨有難題的實質內容

習近平所言的中共必須解決的大黨獨有難題有六點，其中最重要的三條是“如何不忘初心、牢記使命”；“如何始終統一思想、統一意志、統一行動”以及“如何始終具備強大的執政能力和領導水平”。不忘初心、牢記使命應是習氏共產主義意識形態的基礎，恢復甚至強化了中共對內不忘鬥爭，對外與西方資本主義民主制度鬥爭的共產主義原生性。而隨後所強調的三個統一以及強大的執政能力應是如何鞏固統治權力、尤其是鞏固個人權力的話術，後者更使習近平“憂思難忘”。從表面上看，二十大後，中共統治核心都已為習近平親信把持，但在掃除異己後親信內部的爭權奪利勢必很快形成，習近平強調統一思想統一意志，仍舊回到“兩個確立”和“兩個擁護”的邏輯上，即，一切都以是否忠誠於習近平“核心”來衡量，服從於習近平的意志就是服從黨的意志，二十大上又把“兩個確立”提到空前的高度，也意味着對習近平的意志要有絕對的服從，如中共政治局委員李鴻忠早已詮釋過的：“忠誠不絕對，等於絕對不忠誠“，這種過分的強調從側面反映了習近平對黨內高官會有二心的疑慮。

提出大黨獨有難題話題的背景

習近平在二十大順利完成第三任，政治局新成員全已是親信，曾被民間視為多少有改革意圖的李克強、汪洋等人出局，本應在明年三月接任李克強出任總理的李強已提前進入總理角色部署經濟，並已接替李克強擔任中央應對疫情工作領導小組組長，曾在去年四月清零封城嚴重威脅經濟時期以救經濟名義站到前台的李克強被徹底邊緣化。

習近平親信李強提前行總理之事，多指也有另外一面，這就是習近平清零政策全面失敗發生疫情海嘯後帶來的嚴峻形勢。一方面，清零失敗，被視為體現習近平個人卓越指揮能力，體現社會主義制度優勢的支柱倒塌；另一方面，清零導致經濟加速衰退，撕裂了中共政權長期以來與民眾的某種不言而喻的契約---你擁護我的政權，我給你機會賺錢。在三月兩會臨近的時刻，習近平需要自己信任的大將出面“挽救黨心”。

由於習近平在清零政策上不遺餘力地押賭，清零破產對他的個人形象造成的損害是慘重的，清零末期，百姓已不堪忍受，就在其20大登上頂峰輝煌時期意外爆發了“白紙運動”，示威者公開喊出“共產黨下台，習近平下台”的驚人口號，雖然其聲勢遠非地動山搖，也已讓習氏政權預感到很大的危險，在經濟萎頓和民間突然而起的抗議雙重壓力下，習近平沒有等到宣布清零取得了勝利就終結了清零政策，但是清零後遺症，包括清零失敗造成的疫情大爆發，死於新冠病毒的難以計數，清零期間對社會、對百姓造成的人道傷害，將不會隨着清零進入歷史而進入歷史。

一黨獨大、一人獨裁的局面下習近平強調“大黨獨有難題”，應該是抗疫失敗後“四個自信”亦不足以自信，並意識到今後可能面臨重大危機的預防之舉。在黨國話語中，“人民至上”是說辭，要緊的是把黨牢牢控制在手中，就能保證“兩個確立”，保證長期執政，因此提出大黨獨有難題實際上是給全黨勒緊韁繩，同時也對黨內遲疑者、潛在的離心者發出“刀刃向內、刮骨療毒”的警告。