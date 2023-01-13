視頻 石油大國阿聯酋能源部長任第二十八屆氣候峰會主席引爭議

氣候峰會

《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議第二十八屆會議(COP28)主辦國阿聯酋於1月12日宣布，將任命該國國家石油公司首席執行官和能源部長賈比爾(Sultan al-Jaber) 擔任今年氣候協議締約方大會主席，而阿聯酋屬於世界最大石油天然氣生產國，該任命引發環保人士認為或有利益衝突的不滿。

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《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議第二十八屆氣候峰會(COP28)主辦國阿聯酋1月12日宣布，任命該國國家石油公司首席執行官賈比爾(Sultan al-Jaber) 擔任今年秋天在迪拜舉行的締約方大會主席，而 賈比爾擔任的阿布紮比國家石油公司的首席執行官，該公司每天抽取近 400 萬桶石油。

鑒於東道主阿聯酋自身就是世界最大的石油和天然氣生產國之一，今年的COP28峰會在迪拜舉行本就存在諸多爭議。環保人士擔心，由於存在明顯的利益衝突，石油行業從業者可能不會推動各國減少化石燃料的生產和使用。

阿聯酋的能源部長賈比爾，也是該國工業和先進技術部長、氣候變化事務特使，辯解說在該國舉行氣候峰會更有利於發展可再生能源，推動氣候和低碳經濟增長帶來變革性進展。