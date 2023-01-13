“鐵鏈女”曝光近一年 當局不許探望

司法

江蘇徐州“鐵鏈女”事件曝光至今已接近一年。北京律師李莊1月10日在微博發文透露，他在幾位法律界人士委託下，當天來到徐州豐縣歡口鎮董集村鐵鏈女的居住地探望，但是，他們的車子卻在距離董集村數百米之處被人攔住。

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鐵鏈女事件曝光已接近一年，但當事人的現況安危，甚至真正身份依然不明，部分輿論一直對當局公布的所謂真相存疑，認為事件另有內情，因此備受外界關注。北京有法律界人士日前到徐州豐縣意圖探望鐵鏈女一家，卻因為當局嚴密設防未能如願。

1月11日，中國律師李莊在微博發表了一篇《豐縣行》的文章，講述他日前到徐州豐縣歡口鎮董集村探訪“鐵鏈女”和其八個孩子，卻被擋在村外的遭遇。文章發表後很快受到眾多網友關注，但微博原文很快就被刪除，文章截圖也被屏蔽。

北京律師李莊說：當局在路上設置了路障，村口設有一個用集裝箱改成的關卡。值班的村幹部查看他們一行的身份證並且進行登記後，以等待上級指示為由，拒絕讓車子進村。

之後，多名協警開着電動車趕到現場增援。李莊等無奈下打算折返，卻被一輛轎車堵住退路。李莊與村幹部發生肢體碰撞。與此同時，周圍出現大批可疑人物。

2022年1月下旬，江蘇徐州一名育有八名子女的母親，疑遭丈夫長期以鐵鏈捆綁鎖在非常狹小的房子內，而她姓董的丈夫連同八個子女卻住在另一間相對乾淨的屋子，形成強烈對比。其後鐵鏈女被揭發智力和精神有缺陷

鐵鏈女事件震動海內外輿論，並引發外界對大陸人口販賣、地方官員對“超生”和虐待視而不見、農村女性地位低下等問題的強烈批評。過去一年，有網民因為聲援鐵鏈女被當局抓捕。前媒體人趙蘭健更因跟蹤調查事件而被迫離開中國。