中國新報新冠死亡人數：月殞躍向6萬！

中國/新冠病毒/疫死

中國今天忽然報告，自去年 12 月初突然取消清零政策以來所引發海嘯染疫，造成有近 60,000 名新冠患者死亡。這個數字比之前中國官方宣布的疫死人數有大幅增加。中國的疫死數據在國際上引發譴責，多國因中國不透明而施加對中國遊客入境新冠檢測措施。中國疫死數據真實多少仍然是秘密，多個評估指有超過百萬之多。

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據路透社今天報道稱，中國報告自 12 月 8 日以來，中國有59,938 例與新冠病毒染疫相關的醫院死亡。

至12月8日至1月12日，中國醫院因新冠肺炎死亡的總人數為59938人，死者平均年齡為80.3歲。中國國家衛生健康委員會醫政局局長焦亞輝在周六的媒體發布會上報告了這個數據。

中國官員說，其中 5,503 人死於新冠病毒引起的呼吸衰竭，而 54,435 人死於新冠病毒以及其他疾病。

在死亡的患者中，90.1% 的年齡在 65 歲及以上。

中國上次報告每日 COVID 死亡人數是在周一。在過去的一個月里，中國當局一直報告每天有 5 人或更少的人死亡。該報道稱，這些數字與殯儀館排長隊和運屍袋離開擠滿患者的醫院情況不符。

去年 12 月，中國官員表示他們計畫每月更新一次中國疫情疫死數據，而不是每天更新一次。

儘管國際衛生專家預測今年至少有 100 萬人死於新冠相關疾病，但自新冠病毒大流行開始以來，中國此前報告的死亡人數剛剛超過 5,000 人，是世界上死亡率報告最低的國家之一。