中國經濟艱難中各省先報GDP高目標

中國/GDP

中國大多數省份已將 2023 年的增長目標設定在 5% 至 6.5% 之間。南華早報今天說，這表明隨着中國希望從新冠病毒疫情中反彈，對前景相對樂觀。

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隨着中國希望從新冠病毒疫情的經濟影響中反彈，中國各省的目標是實現更高的 GDP 增長。迄今為止，已有 21 個省政府制定了經濟增長 5% 至 6.5% 的目標。

而由於嚴格的疫情清零控制拖累了經濟，預計中國將無法實現去年的目標。

據南華早報稱，這些目標出台之際，中國正在尋求穩定增長、就業和價格水平，決策者在未能達到去年的增長目標後發誓要讓經濟重回正軌。

中國經濟排名前五的三個省份包括廣東、山東和浙江的目標是實現“5%以上”的國內生產總值增長率，而第五大省份河南希望實現 6% 左右的年度工作報道。

另一個經濟大省江蘇省尚未召開地方黨代會或發布目標。

許多省份表示，他們的目標是提振消費、民營經濟和製造業投資，以此作為提振增長的一種方式。

至少有 22 個省份建議今年的消費價格控制目標為 3%，而其中 17 個省份的目標是將城鎮失業率控制在 5.5%。這兩個目標反映了去年的國家目標。

上海在去年的長期封鎖期間經歷了經濟暴跌，它計畫增長 5.5% 左右，而其他 10 個省份則設定了 6% 左右的目標。天津是北京東南 120 公里處的老工業基地，迄今為止的目標最低，約為 4%。中央政府希望將最南端的島嶼省份海南發展為自由貿易港，定下最高目標約為 9.5%。

市場普遍預計今年中國經濟增長率將超過 5%，但一些州研究人員預測增長率會更快。

中國科學院周四發布的一份預測稱，年增長率可能在 6% 左右，但由於當前的新冠疫情爆發，第一季度的數字可能低至 4.2%。

該報道稱，中國國家統計局定於周二發布 2022 年增長數據。據估計，中國去年增長了約 3%，未達到約 5.5% 的目標。