印尼罕派軍艦專門監視中國海警船

印尼/中國/南海

印尼海軍總司令14日報告，已向印尼海岸北納土納海域部署一艘軍艦，用來監視中國海警船。中國海警船被報告一直活躍在當地海域，而該海域勘探出豐富資源。印度尼西亞與中國均申索這一海域主權。

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據路透社今天報道稱，印尼派軍艦監視中國海警船。印度尼西亞“海洋正義倡議”告訴路透社，船舶跟蹤數據顯示，CCG 5901 號船隻自 12 月 30 日以來一直在納土納海航行，該船主要在金槍魚區塊氣田和越南 Chim Sao 油氣田附近航弋。

CCG 5901 號船被指是中國海警船。

印度尼西亞海軍總司令拉克薩馬納穆罕默德阿里告訴路透社，已經部署了一艘軍艦、用海上巡邏機和無人機來監視這艘船。該司令官稱，“中國船隻沒有做任何可疑活動，但是，我們需要對該船進行監控，因為中國船已經在印度尼西亞的專屬經濟區（EEZ）游弋了一段時間了。”

該報道稱，《聯合國海洋法公約》(UNCLOS) 賦予船隻通過他國專屬經濟區的航行權。

該中國海警船的海上航行活動是在印度尼西亞和越南簽署專屬經濟區協議以及印度尼西亞批准開發納土納海金槍魚氣田之後發生的，印尼與越南海域開發預計產前總投資將超過 30 億美元。

2021 年，來自印度尼西亞和中國的船隻在當地海域Tuna區塊的一個潛水石油鑽井平台附近互相跟蹤了幾個月，該鑽井平台一直在進行油井評估。當時，中國敦促印度尼西亞停止鑽探，稱這些活動是在中國領土上進行的。

東南亞最大的國家印尼表示，根據《聯合國海洋法公約》，南海南端是其專屬經濟區。印尼並於 2017 年將該區域命名為北納土納海。

中國對此表示反對，稱該海域位於其在南海以 U 形“九段線”為標誌的廣闊領土主張範圍內。

路透社說，但海牙常設仲裁法院在 2016 年認定這一邊界沒有法律依據。