唐吉田被無故關押近四百天後獲釋

中國/人權律師/唐吉田

前年在前往歐盟舉辦的國際人權日活動途中被失蹤後遭軟禁的中國人權律師唐吉田，在“被非法關押”398天後獲釋，今(14日)早“被放回”吉林省敦化市的老家，得以與父母過年。但曾感染武漢肺炎丶現處於康復期的唐吉田，聲言現時最重要是為因肺結核影響腦幹而靠呼吸器維生的女兒尋醫找藥。

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唐吉田在中國人的小年返回敦化後，向朋友發出感謝信報平安。信中提及，由於被軟禁而無法直接照顧女兒，令他身心承受巨大壓力，以致“一度有異樣反應”，幸得朋友關心丶支持和幫助，才能挺住。翻查資料，唐吉田妹妹去年中曾表示，唐吉田6月初突然昏迷跌倒摔傷，引發頭痛丶血壓增高丶糖尿病癥狀丶便血丶原患結核病竈等病徵因得不到有效治療和環境異常惡劣而轉差。

唐吉田透露，現正在新冠康復期，不時有咳嗽，祝願親朋好友健康平安。他又說， 回憶過往，“為自己有意無意對他人的造成的傷害，深感內疚丶自責和懊悔。”

現年54歲的唐吉田，原住北京，長久以來為土地被非法徵用者丶愛滋病受害者丶法輪功以及其他弱勢群體維權，備受迫害和無理拘禁。其後，北京市司法局以“擾亂庭審紀律”為由，於2010年吊銷其律師執照，但無阻他繼續維權。

唐吉田的女兒正琪，2019年赴日留學，後不幸患上結核病，引發腦膜炎，傷及腦幹，自前年5月起陷入昏迷，據了解，她處於植物人狀態已經超過一年，現由母親在日本照顧。唐吉田當年知道女兒病重後，即申請赴日陪護，但被當局拒絕；唐吉田其後嘗試闖關，在福州機場被警方以“可能危害國家安全和利益”為由，禁止出境。同年12月10日，前往出席歐盟的國際人權日活動途中失聯，半年後才傳出他被國保軟禁在吉林的消息。

唐吉田獲釋後，仍有不少維權律師被拘留或軟禁。根據中國人權律師團今年元旦發出的新年獻詞，許志永丶丁家喜丶常瑋平丶李翹楚等廈門“12.26”“顛覆政權案”拖了三年仍未判案；高智晟“被失蹤”已逾五年；出獄僅半年的陳家鴻律師再次因言獲罪。