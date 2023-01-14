擁有雙重國籍的伊朗前高官以間諜罪被處以絞刑

伊朗/政治

具有伊朗與英國雙重國籍的伊朗前國防部副部長阿克巴利（Alireza Akbari）被指向英國情報部門發送情報，被處以絞刑。現年61歲的阿克巴利為伊朗前高級國防部官員，他以“貪腐”和向英國“傳遞情報，破壞國家內外安全”的罪名，被判處死刑。死刑判決三天後，遭到處決。

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伊朗經常宣布逮捕了特工人員，他們均涉嫌為包括以色列在內的外國情報機構工作。近年來，德黑蘭與倫敦之間的關係因多名雙重國籍人士被捕而惡化。去年12月初，伊朗處決了四名被指與以色列情報部門合作的人士。

今次前國防部副部長阿克巴利遭判決，是在伊朗因庫爾德女子阿米尼因違反着裝規定被捕後死亡事件，引發大規模抗議活動震撼整個伊朗的背景下做出的。

法新社根據伊朗官方公布的數字指出：該國司法部門確認：已判處18人死刑，他們均參與了示威活動。這18名死刑犯中，已有4人遭處決，引發國際社會嘩然。

另據伊通社（IRNA）披露，阿克巴利曾參與伊朗和伊拉克戰爭，退伍後在伊朗政府部門擔任重要職務，包括：外交部副部長、一個部級研究中心的負責人以及“海軍指揮官顧問”等要職。還曾就職於“最高國家安全委員會秘書處”。隨後於2019年3月至2020年3月期間被捕。

阿克巴利遭判決引發英美反響。兩國均曾呼籲德黑蘭不要處決阿克巴利，並指責對阿克巴利的指控是出於政治動機。