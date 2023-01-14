日本決定春季起將福島核廢水排放入海台灣高度戒備

台灣/日本/核污染

日本內閣13日決定，福島第一核電站的核廢水，將在今年春季到夏季前後開始排放入海；日本政府並通過設置500億日圓的基金，為日本漁業可能受到的影響提供支持。不過擔憂遭負面觀感影響生計的日本漁業界堅決反對。

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2011年日本311大地震導致東京電力公司的福島第一核電站反應爐爐芯熔毀，放射性物質外泄，持續冷卻爐芯的作業以及雨水、地下水流入反應爐設施，產生了大量核廢水。

核廢水的排放時間取決於站區的上千個儲存槽什麼時候滿載，目前已累計130萬噸。原先預估去年夏天滿載，後來延到今年春天。最新的預估是，今年夏天到秋天之間，排放時間因此調整到今年春夏之際。

儘管一延再延，日本當地漁民和周邊國家的憂慮並沒有因此降低。台灣行政院發言人羅秉成表示，三年前由原子能委員會邀集各部會研商因應之道，去年底已完成「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計畫」，建置海域氚輻射背景數據庫及生物氚實驗室等，未來將持續與日方交流。

台灣原能會則表示，已做好準備，將在日本開始排放後，提供每日預報，進行海域生態影響評估。台灣農委會漁業署也說，將持續檢測，搜集過去國際案例，結合漁業經濟影響模擬情境，作為因應。

台灣民間組成的「全國廢核行動平台」指出，福島第一核電廠所儲存的污染水具有高放射性，雖然經過稀釋，但這類水體仍然具有大量的放射性氚和碳十四，與其他放射性同位素，如鍶九○，可能累積在骨骼並導致骨癌及血癌，日本向太平洋傾倒放射性水，已經違反國際法。

廢核行動平台表示，日本政府此舉無視國際社會，甚至是日本國內一直以來的反對與質疑，該平台表達強烈遺憾與抗議，除將持續串聯國際組織要求撤回計畫，也呼籲台灣官方嚴正表達抗議，並要求日本政府未來必須公開排放的相關信息，並開始進行海洋與漁業的長期監測研究。

廢核平台強調，核廢水稀釋後排入海洋只是降低核災成本、便宜行事的做法，國際從沒有這種前例，影響性更是全球都須共同面對的問題。日本官方的決定也已經引發日本國內反彈，尤其是福島當地農林漁業以及消費者合作社的強烈反對。

到目前為止，中國外交部還沒有響應。南韓外交部則表示，將確保日本從客觀和科學角度，以安全與符合國際法及國際標準的方式處理核廢水。

日本外務省去年七月曾宣布，監管機構認為核廢水排放入海安全無虞，這些水在凈化後，將去除其中大多數的放射性同位素，但仍含「微量的氚」。