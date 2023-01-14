日美首腦會談：拜登保證美國將以獻身精神全力保衛日本

日美/政治

2022年5月23日，美國總統拜登與日本首相岸田文雄在舉行雙邊會談後的聯合新聞發布會上講話。

日本首相岸田文雄1月13日訪問白宮，與美國總統拜登舉行首腦會談，這是他2021年上任以來首次訪問美國。兩國首腦發表了聯合聲明，稱全球進入“戰略競爭新時代”。

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在會談中，他們討論了俄羅斯入侵烏克蘭、中國的海洋擴張以及朝鮮的彈道導彈發射等問題。 兩位領導人一致認為，有必要促進“自由開放的印太地區”，加強以法治為基礎的國際秩序。

他們還討論了將於5月在廣島舉行的 G7 峰會。 岸田首相作為輪值主席對該會議將討論“無核武世界”一事向拜登尋求理解。

岸田首相和拜登總統會談後發表了聯合聲明。 聲明譴責了中國、朝鮮和俄羅斯。 聲明指出：“我們強烈反對任何以武力或脅迫單方面改變世界任何地方的現狀的任何企圖。” 聲明明確記載了維護台海和平與穩定的重要性。

對於日本三份安保文件的修改，聲明指出：“這將加強印太地區和整個國際社會的安全，是使日美關係面向21世紀走向現代化”。

拜登總統在聯合聲明中表示：“我高度評價日本在從根本上增強防衛能力和加強外交努力方面的領導能力。” 聲明說：兩國領導人還指示他們的部長加強合作，要有效實施和發展日本的多項能力，包括反擊能力。

拜登總統還重申了他對日本防務的承諾。拜登在會談前說： “有件事需要明確說明”，“美國將以獻身精神完全徹底地致力於保衛日本。” 在隨後的聯合聲明中，關於日美同盟，聲明重申“美國堅定不移地承諾根據《日美安保條約》第5條，使用包括核武器在內的所有力量保衛日本。” 並再次確認《日美安保條約》第5條適用於釣魚島。

日本和美國領導人在聲明中將不遵守基於規則的國際秩序的中國、朝鮮的持續挑釁和發動殘酷侵略戰爭的俄羅斯視為威脅， 為此，拜登總統評價此次會晤不僅對印太地區，而且對世界來說都是一次具有歷史意義的會談。

這一天，拜登總統在白宮前院的南草坪歡迎就職後首次訪問華盛頓的岸田首相。 在正式會晤之前，兩位領導人坐在橢圓形辦公室里交換了意見。 首先，拜登總統提到了日本在俄烏戰爭中的合作，稱岸田首相是“真正的領袖和真正的朋友”。 岸田首相也表達了感謝之意，稱“我珍重的朋友喬”。 拜登說：“我們在同盟層面的一個驚人的時刻會面，”他還說，“我們似乎從未如此親密過。”

岸田較早時與美國副總統賀錦麗會談，討論太空合作等議題。

日美首腦會談後沒有舉行通常在會談後會舉行的聯合記者會。日美兩國政府沒有明確說明原因，但有可能是拜登總統拿出機密材料的問題造成的影響。

現已查明，拜登將他擔任副總統期間的機密文件帶到了他的家中和私人辦公室。 特別檢察官已經着手調查，這件事在美國引起輿論大嘩。

在會談開始時設定的可以讓攝影記者等採訪的時間裡，美國記者們紛紛提出機密管理的問題， 但拜登沒有回應。