法國記者：“天下無敵的習近平為何陷於被削弱的境地？”

習近平權威是否受損

習近平清零政策突然終結後，他的權威受損了嗎？ 為此，法國國內廣播電台(France Info)14日發表一篇題為“天下無敵的習近平為何突然陷於被削弱境地？”的文章。文章專訪了三名中國問題專家。有的專家認為共產黨政權危了；有的專家表示：三年大饑荒中國死了上千萬人，並沒有搖撼中國共產黨的政權。巴黎政治學院高級研究員鮑佳佳女士Stéphanie BALME 認為：中國高層深不可測，很難預測將來會發生什麼。

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此文一開始寫道：習近平可以說是天下無敵，他突然發現自己被削弱了。2022年10月他的權力走到了巔峰，本以為自己在2023年3月可以順利連任第三屆，鞏固他的權力，但白紙運動和清零逆轉帶來的混亂使得事情越來越不可預測。1月14日，中國官方最新報道新冠死亡人數：一個月有6萬人染疫死亡。法國記者表示，1月11日，世界衛生組織總幹事譚德塞在例行疫情發布會上表示：中國新冠相關死亡人數報告不足。

法國記者表示，不論死亡還是感染人數，中國官方公布的數字被大大低估。這種不如實的做法削弱了現政權。巴黎政治學院教授讓-路易•羅卡（Jean-Louis Rocca）回述到：2020年初，中國因武漢的疫情管理的混亂和不透明受到國際社會的批評。此後，中國一直努力想在管控新冠疫情上做出一個典範。很快中國制定了“檢測、追蹤、隔離”的三聯式。可以說剛開始的時候，大規模的篩查、隔離使得感染人數大大減少。

巴黎政治學院教授讓-路易•羅卡（Jean-Louis Rocca）接着寫道：正在歐洲和美國新冠病例大規模出現新冠病例的時候，中國政府按奈不住他的優越感。這位法國專家還表示：清零政策曾經向世界表明，中國比其他歐美國家做得好；不僅如此，它還向中國民眾展示了國家有能力保護好你們的治理能力。

倫敦大學亞非學院的曾銳生（Steve Tsang)接受法國國內記者採訪時表示：2021年情況發生了變化。西方國家開始給民眾接種新冠疫苗，然後逐漸放鬆封城的做法。而中國繼續堅持清零政策。倫敦大學亞非學院的曾銳生（Steve Tsang)表示：從那一刻起，中國政府一直是站站自喜，根本忽略了科學和現實。

法國記者分析說，中國當局的失敗可以在於接種疫苗的失敗。根據《柳葉刀》雜誌去年 4 月發表的一項研究，中國疫苗效果較差，北京還特別拒絕使用外國疫苗。 中國老年人的疫苗接種也在苦苦掙紮。 據路透社報道，到 2022 年 11 月，只有 68.2% 的 60 歲以上人群接種了三劑疫苗。 其結果是，一旦發生新一波感染，已經飽和的醫院系統變得擁擠不堪。

《赫芬頓郵報》認為，地方執行清零政策時不專業，使得接二連三的封城政策讓民怨四起。讓-路易斯·羅卡 (Jean-Louis Rocca) 解釋說：發生緊急情況，中國和地方政府的應變能力是有的。但清零要求地方政府長期合理的合作。《赫芬頓郵報》稱，清零政策“使經濟脫軌”，經濟增長放緩，失業人數越來越多。 出現這些問題要麼是地方管理的能力有限；要麼是他們沒有做出正確的選擇。法國記者表示：習近平需要的是良好的經濟成果，沒有這個基石，他繼續掌權就會出問題。

在分析中國很多城市出現抗議浪潮時，法國記者表示：三年的反覆動態清零最終讓一些中國人感到非常厭煩。 11 月底，在習近平成功連任共產黨總書記一個多月後，包括上海和北京在內的中國幾個主要城市爆發了示威活動。巴黎政治學院教授讓-路易•羅卡（Jean-Louis Rocca）表示，我們不能說這種抗議在中國沒有過先例，但都是很具體的，比如拆遷或拖欠工資等。倫敦大學亞非學院的曾銳生（Steve Tsang)補充說：白紙運動是自1999年以來，示威者首次要求政府下台；習近平下台，而且抗議的訴求涉及當局的整體政策”。

兩名專家表示：來自街頭的壓力讓中國政府在清零政策上來個急轉彎，而這個決定在幾個星期前都是不可想象的。巴黎政治學院國際研究中心研究主任兼中國問題專家史蒂芬妮·巴爾姆 (Stéphanie Balme) 教授解釋說：從沒有見過中國政府這樣顛來倒去，真是聞所未聞。她還表示：這也表明了這個政權的脆弱性。當人們看到很長一段時間以來，當權者都否認了現實，很多人站起來質疑政權，這就好比堤壩被炸毀了。

法國記者表示，放棄強制性檢測和隔離的後果很快顯現出來。 醫院和火葬場很快發現被大批感染的人淹沒，藥物也快用完了。 在很少有人接種疫苗的情況下，中國人還沒有對這種病毒產生群體免疫力。 當局甚至發現自己無法估計感染浪潮會有多麼嚴重，國家衛生委員會已停止就此問題進行溝通。 根據英國健康數據分析公司Airfinity 1 月 13 日的估計，中國每天的感染人數將達到 370 萬。 一個令人目眩的數字。

談及公民對政府的信任度，倫敦大學亞非學院的曾銳生（Steve Tsang)表示：這種情況讓中國公民很擔憂，因為領導他們的人漠視現實。曾銳生表示，中國政府本有三年的時間把事情做好，但他們沒有任何計畫。巴黎政治學院國際研究中心研究主任巴爾姆 (Stéphanie Balme) 教授說：民間對權力的信任產生了重大質疑。她還表示：清零的時候讓中國民眾感覺疫情很可怕；而現在這樣放開危險難道不存在了？！這樣一來，共產黨與人民之間的社會契約不堅實了。倫敦大學亞非學院的曾銳生（Steve Tsang)認為：中國人接受共產黨執政，因為民眾要的是繁榮和受到保護，而今情況恰恰相反。

在小標題“共產黨政權是否危在旦夕？”的採訪中，倫敦大學亞非學院的曾銳生（Steve Tsang)認為：新冠疫情失控確實損害了習近平的名譽，但震撼不了他的權位，因為黨和軍權都在他手裡。這次疫情危機不足以徹底質疑他。

而巴黎政治學院教授讓-路易•羅卡（Jean-Louis Rocca）卻認為：“對我來說，習近平首先是黨內團結的象徵，如果這場危機過於削弱國家機器，沒有人會毫不猶豫地炸毀它。”他還表示：無論如何要看民眾和國家之間的信任度是否還堅實。巴黎政治學院高級研究員、清華大學法學院訪問教授Stéphanie BALME 鮑佳佳女士認為，中國政治局常委是一個很小的範圍，很神秘，我們現在無法預測將來會發生什麼。還要看1月底新年迎春活動、總理的人選等等因素。

巴黎政治學院教授讓-路易•羅卡（Jean-Louis Rocca）表示，中國民眾是否會大規模表達不滿，那要看疫情怎樣發展。如果像英國健康數據分析公司Airfinity預測的，疫情會使170萬人死亡，這會震撼習近平的政權。

但倫敦大學亞非學院的曾銳生（Steve Tsang)看法保守。他表示：疫情本身震撼不了習的政權。他表示：三年大饑荒造成4千萬人死亡，共產黨不是還在繼續執政嗎？！

巴黎政治學院教授讓-路易•羅卡（Jean-Louis Rocca）最後表示：中國人思考的不僅僅是新冠一個問題，還有其他因素決定了他們的信任度。經濟何時復蘇、就業情況如何，中產基層對政府的滿意度，這都會影響中國民眾將來的選擇。巴黎政治學院國際研究中心研究主任巴爾姆 (Stéphanie Balme) 教授最後表示：“ 如果經濟沒有復蘇，中國人可能會失去我們國家的政府比其他政府做得更好的信心，這“可能會產生完全無法預測的後果”。