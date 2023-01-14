白紙抗議延伸境外效應？世衛批評或迫使中國提高疫死數據

中國/新冠病毒

中國周六公布，自上個月放棄清零政策以來，已有近 60,000 名新冠病毒患者在醫院死亡，這比之前在全球批評中國的冠狀病毒數據後報告的數字大幅增加。儘管專家估計中國疫死人數遠遠不止於此，但國際批評迫使中國提高報告疫死數據可能也是事實。中國的報告指是根據醫院內疫死而統計，沒有包括醫院外以及住家疫死的統計，或為今後留下餘地。

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路透社今天稱，在數據受到批評後，中國報告與新冠疫情相關的死亡人數大幅上升。

而就在去年 12 月初，在 11 月下旬的廣泛白紙抗議活動之後，北京突然取消了為期三年的頻繁檢測、旅行限制和大規模封鎖等嚴格的清零制度，此後全國 14 億人的病例激增。

但中國一名衛生官員周六表示，新冠發燒和緊急住院治療已經達到頂峰，住院患者人數會繼續下降。

儘管國際衛生專家預測今年至少有 100 萬人死於新冠相關疾病，但自新冠病毒疫情大流行開始以來，中國此前報告的死亡人數剛剛超過 5,000 人，是世界上報告死亡率最低的國家之一。

在過去的一個月里，中國當局一直報告每天有 5 人或更少的人死亡，世界衛生組織指這一數字與中國殯儀館排長隊和運屍袋離開病人擁擠醫院的情況不符。世界衛生組織本周批評，中國嚴重低估了新冠死亡人數，儘管中國現在提供了有關疫情爆發的更多信息。

聯合國屬下的世衛組織機構周六沒有對中國的疫死新數據立即發表評論。

而中國上次報告每日新冠死亡人數是在周一，中國一再為官方的疫死數據的真實性辯護。