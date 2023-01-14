阿里割賣了黃金股 有稱遭建150個黨支部

中國/阿里巴巴

路透社引述中國商業登記記錄顯示，中國已收購科技巨頭阿里巴巴集團控股有限公司兩家國內子公司的少數股權並享有特別權利，北京擴大了加強對在線控制的運動內容。而五年多來，北京一直在私有網絡媒體和內容公司增持“黃金股份”，並且近年來將此類安排擴大到擁有大量數據的公司。消息稱，阿里螞蟻有2家企業內部已經設了3個共產黨黨委組織，下設25個二級黨組織、150多個黨支部，消息被稱誰將出任螞蟻黨委書記備受關注。

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據路透社報道，中國收購阿里巴巴兩家子公司的“黃金股”。過去四個月收購的阿里巴巴子公司的股份是這家電子商務公司最先曝光的。阿里巴巴一直是中國長達兩年的監管打擊科技巨頭的最突出目標之一。

這些黃金股通常相當於一家公司的 1% 左右，由政府支持的基金或公司購買，這些基金或公司獲得董事會代表權或關鍵業務決策的否決權。

單獨的商業登記記錄顯示，12 月網投穗城（北京）是中國互聯網投資基金（CIIF）下屬的實體，由國家互聯網信息辦公室（CAC）設立，收購了阿里巴巴子公司廣州路角 1% 的股份，其主要業務是是“研究和實驗”。

周五最先報道網投隨城投資的英國《金融時報》稱，這項投資的目的是讓北京加強對這家電子商務巨頭的流媒體視頻部門優酷網和網絡瀏覽器 UCWeb 的內容的控制。英國《金融時報》還援引未具名消息來源報道稱，政府正在討論收購遊戲巨頭騰訊控股的黃金股份，這將涉及該集團主要子公司之一的股份。

據路透社此前報道，其他擁有此類黃金股安排的公司包括全卡車聯盟公司，以及 TikTok 母公司字節跳動、快手科技和微博的大陸子公司。

消息人士告訴路透社，擁有這樣的黃金份額可以幫助公司獲得傳播在線新聞和播放在線視頻和音頻節目的許可。

稍早，路透社報道了中國電子商務巨頭阿里巴巴集團控股有限公司已與公司總部所在地杭州市政府簽署合作協議的消息。

過去兩年，中國互聯網巨頭一直是中國監管機構的目標，但當局最近幾個月給出了越來越多的跡象表明政府與中國科技行業之間的關係將解凍，這預示着該行業的前景良好政府支持的浙江日報報道稱，在簽約儀式上，地方政府制定了具體措施以幫助發展網絡平台經濟。

就在兩天前，長期隸屬於阿里巴巴的金融公司螞蟻集團有限公司宣布馬雲放棄了對該公司的控制權。

消息說，該公告導致阿里巴巴和其他螞蟻集團關聯公司的股價飆升，因為投資者將此舉解讀為可能限制對中國科技行業長達數年的監管打擊。

另據自由時報消息稱，螞蟻集團“去馬雲化”後，中國銀保監會釋出訊號，螞蟻等14個平台企業金融業務專項整改告一段落。這表明習近平已經全面接管阿里巴巴集團及螞蟻集團，傳出2家企業內部已經設了3個黨委組織，下設25個二級黨組織、150多個黨支部。

據該報道，接下來的重點就是螞蟻黨委書記人選，財新稱，目前阿里集團及螞蟻集團已成立阿里巴巴集團黨委、螞蟻集團黨委、阿里巴巴集團總部黨委等3個黨委，下設25個二級黨組織、150多個黨支部。該報指前述跡象表明，習近平已經全面接管阿里巴巴及螞蟻2大集團。