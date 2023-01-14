隨中國重新開放 亞洲旅遊業或重新開始

各位聽眾；隨着中國的重新開放，亞洲的旅遊業應該重新開始。中國將於 2023 年 1 月 8 日對遊客重新開放邊境。機票價格、航班時間在一個非常受法國人歡迎的地區，旅遊業的復蘇可能會加速。

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中國是亞洲最後一個不對遊客開放的國家。 封鎖了近三年，中國正在向旅客重新開放邊境。 自 2023 年 1 月 8 日起，中國取消了入境時的強制隔離。 訪客仍需要進行少於 48 小時的 新冠病毒檢測。 旅客恢復到中國的流量 就完成了亞洲對遊客的逐步重新開放，這一過程將需要兩到三年的時間，具體取決於國家及地區。

去年 3 月，柬埔寨、蒙古、越南或新加坡開球，緊隨其後的是 4 月的馬來西亞和 5 月的老撾的開放。 10 月，印度、日本和泰國依次向外國遊客張開雙臂。

法國遊客的首選目的地對喜歡亞洲目的地的法國人來說是個好消息。專門經營亞洲旅遊機構 Asia Voyages 的首席執行官紀堯姆·林頓 (Guillaume Linton) 說：

“我們感到法國遊客重新燃起了濃厚的興趣，尤其是日本、泰國、越南以及一段時間以來的印度尼西亞，”

中國的開放已經對航空運輸產生了影響，儘管該地區的旅遊業正在復蘇，但迄今為止，航空運輸在亞洲仍然相當混亂。 “公司將開設更多飛往中國的航班。 因此，整個亞洲的機票價格都將下降，”Guillaume Linton 翻譯道。 足以帶回更多的法國遊客。

兩年讓中國再次變得有吸引力排在日本、泰國、越南和印度尼西亞之後，中國並不是最受法國人歡迎的亞洲目的地。 Guillaume Linton 表示，“我們預計重新開放不會產生熱潮效應”。

在新冠疫情大流行的三年中，中國的形象尤其受損。 病毒的搖籃、其非常強硬的清零政策，以及更普遍的，其極度壓制性系統的不透明性已經“極度讓人泄氣”。 尤其是鑒於今天正在全國爆發的流行病，法國遊客可以“合理地擔心”在新冠確診後會被困在那裡。

此外，又有機票價格還在飆漲。“目前，往返法國和中國的飛機數量保持不變，即每周三班”，平均而言，往返有時遠超過 1500 歐元——而疫情前為 1100 歐元。 然而，Guillaume Linton 充滿信心，即使“至少需要兩年時間才能讓這個國家在旅行者眼中再次變得具有吸引力”。

隨着中國門戶突然大開放，不再關鎖。臨近中國的泰國當局是否正在收緊對旅客的入境要求？

多次的改變意見：本周一早上沒有恢復必須出示證明施打過疫苗，而中國遊客正在捲土重來。 但是，情況仍有可能改變。

泰國是否恢復了去年 10 月取消的邊境健康檢查的限制？ 雖然該國在周一早上迎來了 3 年來首次來自中國的遊客，但新冠疫情正在肆虐，但最終情況並非如此。 在任何情況下，都不會立即，而且在接下來的幾天甚至幾小時內都沒有保證，因為該國當局最近幾天多次做出轉變和相互矛盾的聲明。，

總結：自 2022 年 10 月以來，泰國的目標是讓大量遊客迴流，不再要求提供任何健康證明文件。但中國人的回迴流可能會改變遊戲規則。 幾個官方消息來源（民航、衛生部）在本周末表示，從 1 月 9 日星期一開始，國際遊客將需要提供疫苗接種證明（距離上次接種至少 14 天）月底。 自周一早上以來，非常官方的法國外交網站一直在轉發這一信息。

結果：自 2022 年 10 月以來，該國的目標是讓大量遊客迴流，不再要求提供任何健康證明文件。但中國旅客的回劉可能會導致遊戲規則的改變。 幾個官方消息來源（民航、衛生部）在本周末表示，從 1 月 9 日星期一開始，國際遊客將需要提供疫苗接種證明（距離上次接種至少 14 天）月底。 自周一早上以來，非常官方的法國外交網站一直在轉發這一信息。

2022 年，沙特接待了 1000 萬國際遊客，較 2021 年的 43 萬人次有了顯着增長，但仍遠低於大流行前的水平。 泰國希望今年能接待 20 至 2500 萬遊客，其中包括 500 萬中國人。

美國維持旅客必須有疫苗接種義務 中國遊客的預期回歸導致一些目的地維持限制，有時擴大到所有外國遊客。 美國就是這種情況，它要求所有旅行者在 4 月 10 日之前出示完全接種疫苗的證明。