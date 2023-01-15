世衛歡迎中國疫情新數據 鼓勵更透明

中國/世衛組織/新冠病毒

世界衛生組織總幹事譚德塞報告星期六與中國當局進行了交談。世衛組織同日表示，在中國發布新數據顯示與新冠相關的病例大幅增加後，世衛組織歡迎有關中國疫情局勢包括死亡人數的新信息。

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據路透社消息說，世界衛生組織總幹事總幹事譚德塞與中國國家衛生委員會主任馬曉偉會談涉及中國上個月突然取消清零制度後爆發的感染浪潮。

世衛組織稱，“世衛組織讚賞這次會談以及中國公開發布有關總體情況的信息。” 據世衛組織在一份聲明中說，“中國官員向世衛組織和新聞發布會提供了一系列相關議題的信息，包括門診、住院、需要緊急治療和重症監護的患者，以及與新冠感染相關的醫院死亡。” 據稱中國同時還承諾進一步支持技術諮詢。

周六早些時候，中國表示，自去年 12 月初放棄清零政策以來，已有近 60,000 名 新冠患者在醫院死亡，與之前報道的數字相比有了很大的不同。

路透社說，中國此次信息發布是在全球批評中國數據之後發布的。該聯合國機構表示：“世衛組織正在分析這一涵蓋 2022 年 12 月初至 2023 年 1 月 12 日的信息，以便更好地了解新冠流行病學情況和這一波疫情在中國的影響。”

世衛組織表示，中國最近一次爆發的流行病學與其他國家的情況相似，由 Omicron 變體類型引起的快速而強烈的感染浪潮，疫情威脅影響老年人或有基礎疾病的人。

據世界衛生組織說：“中國報告的數據表明病例數、住院率和需要重症監護的人數有所下降。世衛組織已要求中國按隨着時間並按省分列更詳細的數據。”