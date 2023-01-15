中國已有多地啟動農村疫情摸底調查

中國/新冠病毒/農村

中國官方的澎湃新聞今天稱，中國多地啟動農村地區新冠病毒感染髮病情況調查，方式方法包括線上問卷，並采線下入戶調查。並稱已有調查所獲數據對外公布。

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該報道稱，摸底農村新冠病毒感染髮病情況，多地啟動線下入戶調查。

其中，湖南省祁陽市疾病預防控制中心1月13日發文介紹，為切實掌握祁陽市當前新冠病毒感染情況，科學研判疫情發展形勢，祁陽市委、市政府積極響應湖南省衛健委關於新冠病毒感染“乙類乙管”培訓相關要求，安排祁陽市疾控中心於2023年1月5-6日在全市開展了新冠病毒感染髮病情況調查。

祁陽是永州代管的縣級市，轄19個鎮、3個街道，有560個建制村，總人口超過105萬人。

另據消息，湖南吉首市新冠肺炎疫情防控工作指揮部組織開展農村地區新冠病毒感染現況摸底工作。調查小組分別前往5個鄉鎮15個村，採取面對面上門入戶填寫問卷調查的方式開展摸底、調查。

據福建省泉州市惠安縣疾病預防控制中心1月13日發文介紹，為快速了解2022年12月以來轄區居民的感染情況，科學研判疫情形勢，1月12日上午，惠安縣召開新冠病毒感染情況現況調查工作部署會。相關鄉鎮、衛生院（社區衛生服務中心）分管領導和業務骨幹、縣疾控中心相關調查人員參加本次會議。