德國企業投資通往中國的無普京鐵路運輸線

德國中國

據德國《經濟周刊》報道，穿越俄羅斯的北方絲綢之路溝通了中國和歐洲之間的鐵路貨運。但自烏克蘭戰爭以來，德國企業一直在尋找一條通往中國的無普京線路。衛星圖像顯示，一條途經哈薩克斯坦、格魯吉亞和土耳其的新線路正在蓬勃發展。

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在中國東海岸和西歐之間的絲綢之路鐵路線上行駛的火車裡，各種商品幾乎應有盡有，從皮靴和木椅到汽車零件和筆記本電腦等全都在內。這條路線尤其受到消費電子產品業的歡迎，因為客戶不必等待很長時間。貨物從中國的工作台直接裝上火車，行駛6000多公里，穿越俄羅斯，直接運往歐洲的倉庫。但自從普京發動烏克蘭戰爭以來，這條北部走廊一直受到批評。人們正在尋找繞過俄羅斯的方法。

衛星圖像顯示了新的旅程路線以及德國企業家如何也可以從無普京的中歐路線中受益。為了能夠快速運輸，除鐵路線外，還需要公路，貨運港口和臨時倉儲設備等。一條價值數十億美元的沿途業務正在穿越哈薩克斯坦、阿塞拜疆、格魯吉亞和土耳其的這條還不夠發達的絲綢之路上誕生。圖像顯示，這條運輸路線的擴展速度很快。比如，哈薩克斯坦的庫瑞克(Kuryk)鎮是一個不為人知的地方，即使對許多當地人來說也是如此。五年前，這裡位於裏海的尖端。除了沙子、岩石和碎石路之外，什麼都沒有。但如果哈薩克一個財團的項目規畫能如願以償，亞洲通往歐洲的門戶將於今年在此開通。卡車今天已經在這條路上行駛。

威斯特法倫物流公司Rhenus負責人巴茨(Tobias Bartz)說，“不幸的烏克蘭戰爭給中間走廊的擴張帶來了東風。”該公司在該地區活躍了20多年，在哈薩克斯坦、格魯吉亞和土耳其的39個地點擁有近500名員工。僅在哈薩克斯坦與中國接壤的碼頭，該公司就投資近五千萬歐元，用於起重機系統和空間建設。

但巴茨強調說，這不僅僅涉及中國和歐洲之間的運輸，而是也要開拓一個擁有超過九千萬受過良好教育的人的市場。他們想要更好的生活、工作和旅行，這就首先需要貨物和道路。這些絲綢之路上的周邊國家被認為是增長的希望。哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦擁有石油、煤炭和天然氣，這些都是歐洲急需的原材料。此外，大量原先在俄羅斯活躍的俄羅斯和西方公司落戶該地區。在中國國內生產對他們來說變得過於昂貴的中國公司也在此投資。為引進貨物和原材料，Rhenus、德國鐵路公司和奧地利貨運公司Gebrüder Weiss正在投資建設碼頭和基礎設施。

另一個贏家是土耳其Mersin（梅爾辛）的地中海港口。這一土耳其最大港口被認為是各種貨物運往俄羅斯的中心轉運點。據專家介紹，集裝箱船可從這裡將貨物運往黑海的新羅西斯克。要進一步提高容量，還需要很多建設，因為實際上從土耳其到杜伊斯堡和鹿特丹港口的中間走廊沿線的所有樞紐都被認為是關閉的。

由於俄羅斯發動的戰爭，中間走廊的增長潛力似乎勢不可當。但批評家懷疑這條貿易路線的可持續性。與穿越西伯利亞的路線的貨物運輸相比，中間走廊迄今為止只不過是一條小溪流。北部航線去年運輸了150萬個集裝箱兒，但經過Kuryk港的集裝箱數量還不到其1/10。

羅馬尼亞亞太研究所絲綢之路專家Andreea Brinza認為，從長遠來看，中間線路不會取代北線。它還缺乏運輸更多商品的能力。另外，南線更複雜、更長，經過的國家更多，而且還要跨越兩個海域。這意味着邊境等待時間更長，員工成本更高。中間走廊將作為北線的臨時地替代方案，但不會取代北線。

巴茨也認為，從長遠來看，俄羅斯航線可能仍然是從歐洲到中國的更重要連接。但中間線路將成為許多人希望的另一個選擇。從歐洲到中國，卡車和火車總是比輪船快，比飛機便宜。