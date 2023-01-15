“自然醫學雜誌”刊文稱北京本月底染疫率達92.3%

中國/北京/新冠病毒

根據最新一期“自然醫學雜誌”（Nature Medicine）刊發研究報告，截至2022年12月22日，中國首都北京染疫人口比例已經達到76%；到1月31日，北京的人口約有 92.3%將已感染新冠病毒。研究顯示，取消清零政策後，北京疫情失控，呈爆炸性傳染潮。

廣告 繼續瀏覽後續

發表於1月13日的最新一期“自然醫學雜誌”（Nature Medicine），由中國大陸，香港等醫學與防疫專家撰發的研究報告，專業追蹤了 2022 年 11 月至 2022 年 12 月在北京的主要 SARS-CoV-2 變體 Omicron BF.7 的有效繁殖數R t。

稱所取方法是將一個用實時流動性數據參數化的傳播動態模型，擬合到每天新的數量。

11 月 1 日至 11 日的有癥狀病例（當時中國仍嚴格執行清零措施）和 12 月 10 日至 22 日參加在線民意調查並自報自 11 月 1 日以來測試呈陽性的個人比例 。在中國宣布從清零過渡到“20 ”條措施”之後，研究估計R t11 月 18 日上升至 3.44（95% CrI：2.82-4.14）。顯示一人可平均傳染3.44人。

感染髮生率在 12 月 11 日達到高峰。 2022 年 12 月 22 日為 75.7%（95% CrI：60.7-84.4），2023 年 1 月 31 日為 92.3%（95% CrI：91.4-93.1）。

該研究建議應迅速建立監測計畫以監測不斷發展的流行病疫情和中國各地的新冠病毒SARS-CoV-2。