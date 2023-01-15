2022年中國經濟增長為40年來最低

中國/經濟

中國將於周二（1月17日）宣布2022年的經濟增長數字，預計這將成為最近40年來最糟糕的增長數字。經濟發展受阻的主要原因，是新冠疫情和陷入危機的房地產業。

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法新社根據10位經濟學家預測的增長中位數字報道指出：中國2022年的國民生產總值增長約為2，7%。這是1976年以來最糟糕的增長數字，不包括2000年，新冠疫情大流行第一年，增長2，3%的記錄。

2021年，中國國民生產總值增長率超過8%，因此北京為2022年設定的增長目標為5，5%左右。但北京在疫情管理中採取的嚴格的清零管控措施，導致許多工廠和企業停工停產，令生產和消費嚴重受阻。

去年12月，北京突然宣布解除清零防疫措施之後，疫情感染暴增，嚴重影響了經濟活動的重啟。

周二，中國還將發布2022年最後一個季度的增長數據以及一系列其他指標。經濟學者認為：由於病毒迅速傳播，第四季度的增長無疑將低於第三季度3，9%的數字。

另據法新社報道：去年12月，中國的出口業務經歷了疫情以來的最大跌幅，消費指標則在11月表現不佳，投資也出現下降。房地產的低迷繼續影響經濟增長。

為了重振經濟，北京政府最近幾周來似乎採取了更為寬鬆的政策 ，公布了加大信貸和延期還本付息力度。滙豐銀行分析師表示：經過三年的衛生管控，中國正在重新開放。但這個過渡階段將充滿變數，並存在新一輪疫情反彈的風險，不排除在短期內出現新的增長放緩。