9億染疫6萬疫死：中國數據引驚異

中國/新冠病毒

中國報告說，自放棄清零政策以來，有超過6萬人染疫死亡。北京公布的數字只包括在醫療機構記錄的死亡人數，但這是自2022年12月8日中國取消衛生清零限制以來首次公布的過萬疫死數字。此前只有零星5個以下死亡個案公告。中國官方研究機構幾乎同時公布9億人可能染疫統計數據，也生驚訝。儘管該數據沒有確指是否是這一波感染海嘯中的染疫數，中國任何數據都引發關注與爭議。而且，關於中國疫情第一波峰值已過的官方說法也引發爭議。

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據本台在北京的記者Stéphane Lagarde報道稱，直到兩天前，中國高級官員還說，現在準確統計病毒性肺炎的死亡人數還為時過早。中國日報援引中國國家衛生委員會高級專家說：只有當疫情大流行病宣布結束時，我們才能對該疾病的死亡率給出明確的答案。

2022年12月8日，從清零衛生限製取消後的第二天到2023年1月12日期間，中國有6萬人在被感染後死亡。這與中國自新冠病毒大流行病開始以來報告的約5000名疫死人數相比，是一個顯著的跳躍。

該官方衛生委員會說，大多數人（90%）都在65歲以上。近54,500人呈陽性，但有併發症。有超過5500人的死亡是由於 "呼吸衰竭"。這一點很重要，因為當局上個月說，只有死於呼吸衰竭的新冠患者才會被納入官方的疫情死亡評估統計中。

在宣布這一消息的同時，北京大學國家發展研究院的一項研究數字表明，截至1月11日，已有9億中國人被感染，累計感染率約為64%。研究院團隊致力於建立一個跨越性數學模型。特別是，研究人員發現，對 "發燒 "和 "咳嗽 "等癥狀的在線搜索急劇上升。根據該報告，在西部地區測得的感染率最高。北京、廣州和上海在互聯網上發出了很大的聲音，但是在中國西部，新冠疫情感染的人最多：甘肅省有91%，雲南有84%，青海省有80%。

這些統計數據似乎證實了最近幾天社交網絡上關於火葬泛濫的令人不安的圖片。現在公安機關禁止拍攝墓地的照片和視頻。

國家衛生委員會的這一首次評估支持了幾個省級政府捍衛的論點，即感染的高峰期已經過去。這一宣布正值世衛組織、美國和其他國家首都要求中國提高疫情報告的透明度之時。

這些數字仍然低於其他衛生研究機構的估計。中國的第一波疫情是否已經結束？據英國Airfinity研究所稱，預計疫情將在1月13日達到高峰，有350萬人被感染，每天有超過2萬人死亡，即在今年1月21日的農曆新年之前。

為傳統春節舉行的家庭團聚使當局擔心在最脆弱的人群中出現新的感染。最近幾天，衛生官員的語氣發生了變化，他們現在敦促那些尚未離開的人不要回家過年。官員周一告訴中國中央電視台（CCTV），"第一波最糟糕的情況已經過去了"，但是尚未被感染的 "農村地區的脆弱人群 "可能會在假期中被 "親戚和朋友 "所感染。