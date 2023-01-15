FBI呼籲遭受中國跨國鎮壓的美國華人主動報案

美國/中國/跨境鎮壓

美國聯邦調查局（FBI）在社交媒體刊登中文廣告，呼籲在美國遭受中國政府跨國鎮壓的華人主動報案。

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社交媒體臉書（Facebook）最近出現一條簡體字中文廣告，上面寫着：“注意！你可能是中國政府跨國鎮壓的受害者。”之後廣告列出了一系列跨國鎮壓的罪行，包括跟蹤、騷擾、網絡攻擊、打人、試圖綁架、迫使或威脅受害者返回中國、威脅或拘押在中國居住的親屬、凍結金融資產、在網上散布虛假信息，等等。廣告說：“如果是這樣，你可能就是中國政府跨國鎮壓行動的受害者。”

美國媒體Axios報導說，這是美國執法機構針對北京的“跨國鎮壓”（Transnational repression）行動展開打擊的最新進展。

FBI表示，許多受害者不一定知道跨國鎮壓是違法行為，所以FBI在努力讓民眾了解什麼是跨國鎮壓行為，他們該用什麼方式，以及如何向FBI舉報。

中國跨國鎮壓對象主要是海外異議人士，試圖阻止中國公民發聲。同時為北京提供情資，脅迫海外異議人士返回中國，而美國政府從2022年開始進行打擊中國跨國鎮壓的行動。

美國斯坦福大學胡佛研究所的一份報告說，在中國大使館和領事館的直接支持下，“中國學生學者聯誼會”會向中國使、領館彙報，損害其他中國學生和學者在美國校園的自由，就讀波士頓伯克利音樂學院25歲的吳曉雷（Xiaolei Wu音譯），就是其中一個。1月10日，美國司法部宣布，聯邦大陪審團已經對吳曉雷正式提出起訴。起訴書指出，吳曉雷涉嫌在網上以及通過跨州聯絡方式，威脅一名張貼海報支持中國民主變革的女子，揚言“你再貼我就剁了你的手”，同時警告被害人，他已向中共公安舉報，說“公安機關會去問候你家人”。

早前FBI還公布了一個此類案件，概述一名前中共情報人員如何密謀跟蹤、騷擾、恐嚇和攻擊一位在中國出生的美國退伍軍人，以阻止他競選國會議員。

另一份報告詳細介紹了中共對一名美國奧運選手及其家人的恐嚇，因為他們在社交媒體上公開反對中國政府的侵犯人權行為。

另據最近曝光的消息顯示，中國政府已經在世界各地建立150多個海外警察局，至少有三個在美國。這些海外警察局都與中國政府實施跨國鎮壓行動有關聯。