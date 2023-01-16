世衛組織敦促中國更透明通報新冠疫情

中國/世衛組織/新冠病毒

世界衛生組織在剛剛過去的周末呼籲中國提供更多數據，並提高透明度以讓世界了解新冠病毒大流行病的流行與起源。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞星期六與中國國家衛生部長馬曉偉，討論了中國的新冠病毒疫情情況。

譚德塞和其他世衛組織官員在最近幾周批評中國不願意分享關於席捲全國的新冠病毒浪潮的可靠數據，以及其對新冠病毒染疫死亡的 "非常狹窄 "的定義。

中國在經過三年的屬於世界上最嚴厲的疫情限制之後，中國在12月初突然取消了清零措施，致使疫情大幅反彈。但與中國當地情況相反的是，中國在周六的新聞發布會上公布新數據之前，當局迄今只報告了少數幾個死亡案例。

此後，中國報告有近6萬例疫死以及與新冠病毒染疫有關聯的死亡。世衛組織表示，它正在 "分析這些信息，這些信息涵蓋了從2022年12月初到2023年1月12日這段時間情況，希望能使人們更好地了解中國的疫情流行和這一染疫浪潮的影響"，世衛組織並要求北京與世衛組織和全球公眾 "繼續分享這種類型的詳細信息"。

法新社說，世衛組織在聲明中沒有對中國報告的新的死亡人數發表評論，但是說總體反映了由已知的Omicron亞變體引起的快速而強烈的流行浪潮，對老年人和有基礎疾病的人有更大的威脅，並稱與其他國家經歷的感染浪潮相似。世衛組織稱染疫浪潮對中國醫療衛生壓力也在增加。

據世衛組織補充說，中國報告的數據表明病例、住院和需要重症監護的人數有所減少。但世衛組織已要求北京 "提供各省這一段時間內更詳細的數據"。

世衛組織還要求中國當局分享更多的基因測序數據，以便更好地監測該病毒的演變。

世衛組織說，它將繼續與中國合作，並提供建議和技術支持。

世衛組織稱，在與中國官員的通話中，譚德塞還重申了中國在了解新冠大流行病的起源方面加強合作和透明度具有重要性。譚德塞多次要求中國分享有關新冠病毒來源的信息，包括2019年12月在中國武漢市首次發現該病毒，以便更好地了解疫情成因。

法新社說，自新冠病毒大流行開始以來，尋求揭開該病毒起源之謎的專家們之間的辯論一直在激烈進行。一些研究得出的結論稱，該病毒很可能起源於動物。這種說法受到一些質疑，他們認為病毒是從武漢的一個實驗室泄露的。