中國輝瑞新冠藥Paxlovid難求貴過茅台

中國/新冠病毒/ Paxlovid

在中國，要找到輝瑞的新冠藥物 Paxlovid很不容易。Paxlovid是兩種抗病毒藥物的組合體，也是中國批準的為數不多的外國口服治療藥物之一，一項臨床試驗發現它使高危患者的住院率降低了約 90%。中國正在面臨海嘯般新冠疫情染疫潮，人們千方百計尋求Paxlovid救命。中國當局承認，Paxlovid 的供應仍然無法滿足當下緊急需求。

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據路透社今天報道稱，在中國，獲得輝瑞的新冠藥物 Paxlovid 並不容易。當一位李姓居民 83 歲患有糖尿病的父親上個月開始咳嗽並抱怨身體疼痛時，這位北京人開始為老人尋找治療新冠的方法。他當時聽說輝瑞公司（PFE.N）的抗病毒藥Paxlovid是一種有效的治療藥物，但患者只有住院才能開到處方，而且必須還是去還有庫存醫院。

他們訪問的第一家醫院對老人做了 CT 掃描，顯示他的肺部已被感染，但他們拒絕了病人，說沒有床位，李姓居民不敢有話直說，只好隱名。在又是兩天瘋狂地打電話給家人和朋友後，一位聯繫人終於在另一家醫院為他們找到了一個空位，但在同意開藥之前進行了進一步的抗原測試和第二次 CT 掃描。

他的父親幾經折騰終於住進了重症監護室，李姓居民擔心他的父親染疫時間太久了，更擔心這家醫院有沒有Paxlovid。李姓居民1 月 12 日告訴路透社，他的父親在當天去世了。

李姓居民把他的經歷貼到網絡上，引發回應，很多人報告相同的經歷與困境，人們抱怨通過官方渠道在中國獲得 Paxlovid 所面臨的困難。

中國當局承認，Paxlovid 的供應仍然無法滿足需求，儘管輝瑞公司首席執行官 Albert Bourla 上周表示，去年就向中國運送Paxlovid，在過去幾周又運送了數百萬套Paxlovid療程。

為了應對不斷上升的死亡人數，中國還批准了默克公司(MRK.N)的COVID 抗病毒藥物，並正在審查日本 Shionogi (4507.T)開發的治療方法。

據路透社說，中國不提供Paxlovid藥量和在可哪裡購買的信息，迫使大多數患者依賴媒體報道、口口相傳，甚至通過灰色市場上未經授權的渠道找藥。那些設法找到供應商的人往往最終要支付高昂的價格。

據健康數據公司 Airfinity 去年 12 月估計，中國在未來五個月內將需要 4900 萬個療程的新冠治療，僅在 1 月份就需要超過 2200 萬個療程的Paxlovid。

輝瑞藥物也可以通過在線平台以 2170 元的處方購買，但通常會在幾秒鐘內售罄。

Paxlovid現在在中國是最受歡迎的禮物。路透社引述一家中國證券公司的分析師匿名說，他的老闆去香港購買一些Paxlovid做禮品送給客戶，因為Paxlovid比昂貴的茅台酒更有用。他說，“這就是比茅台更好的禮物。”