印尼媒體稱日印加緊空戰演習 中國艦船忙於海上戰訓

日本/中國/印度

自 2022 年 7 月以來，美國及其盟友沒有一個月不在亞太地區進行軍事演習。日本與印度16日啟動空中軍事演習。但中國並沒有放鬆航母海上作戰訓練。

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印尼Kompas Daily 今天發自東京的報道稱，美國印太聯盟四國聯盟的成員最近幾個月加強了圍繞中國的軍演。在美國和中國向該地區部署各自的軍艦之後，南海也變得越來越緊張。

四方成員的最新演習於周一（2023 年 1 月 16 日）在日本進行，日本航空自衛隊和印度空軍參演。他們的兵棋推演將持續 10 天。據日本方面稱，此次演習是在 2019 年 11 月兩國國防部長會議上達成一致的。Covid-19 大流行迫使演習的舉行推遲了三年。

這是日本航空自衛隊和印度空軍首次舉行聯合演習。兩國海軍和陸軍多次聯合訓練。在過去的一年裡，日本邀請了五個國家進行聯合軍演。除了印度，日本還邀請了美國、澳大利亞、英國和德國進行兵棋推演。

印度戰鬥機於 2023 年 1 月 10 日抵達日本百里空軍基地。當前的空戰演習為日印兩國提供了一個在與中國關係緊張的情況下加強合作的機會。幾十年來，新德里和東京一直與北京發生領土爭端。

2022 年 11 月至 12 月，印美軍事演習將在印度和中國有爭議的領土 100 公里範圍內舉行。北京對印度北部北阿坎德邦的軍演感到憤怒。中國將這些演習稱為試圖改變印中爭議地區的邊界。

Yudha Abhyas 是兩國間軍事演習的名稱，在美國和印度輪流舉行。在印度舉行的演習是 2022 年該地區四方參與的一系列戰爭演習的最後一場。在 Yudha Abhyas 在北阿坎德邦開始前幾天，美日開始了有 36,000 名士兵參與的聯合演習。華盛頓-東京在演習中出動了30艘軍艦和370架戰鬥機，澳大利亞和加拿大也參與其中。

據該報道，自2022年7月以來，日本和澳大利亞之間的一系列美國軍事演習一直在馬不停蹄地進行。而且，美日澳一系列兵棋演習馬不停蹄，演習地點從日本、韓國、菲律賓、印度尼西亞轉移到澳大利亞。

與此同時，日本正在進行的演習再次讓日本航空自衛隊有機會了解俄制飛機的運行情況。這種理解很重要，因為俄羅斯製造或根據俄羅斯設計開發的飛機越來越多地在日本運營。

中國的 J-16 噴氣式飛機是從 SU-30 發展而來的。印度運營的SU-30是在印度部分組裝和改裝的俄羅斯飛機。整個 2022 年，SU-30 和 J-16 都在日本國內外舉行了聯合演習。J-16 與 J-15 一起是中國人民解放軍 (PLA) 的中流砥柱之一。除其他外，這些噴氣式飛機被安置在兩艘中國航空母艦遼寧號和山東號上。

在上周六的一份解放軍聲明中，據信由山東號領導的海上作戰群剛剛在南海完成了一系列演習和行動。演習場景以空戰和攔截敵機為中心。解放軍稱，J-15 飛行員在將戰鬥機降落在航空母艦甲板上的技能越來越熟練。不僅在白天，降落也在夜間進行。

山東號演習是在中國第一艘航空母艦遼寧艦在關島和馬里亞納群島附近訓練幾天後舉行的。

2019年12月，中國第二艘航母山東號停靠三亞港。2023年1月，山東號海軍戰鬥群開始在南海演練。山東號演習是在美國軍艦宣布在南海開展行動幾天後宣布的。從2023年1月12日開始，尼米茲號航空母艦率領軍演。參演的還有驅逐艦迪凱特號、鍾勳號和韋恩邁耶號。幾天前，鍾勳穿越了台灣海峽。