法媒：馬雲隱退——中國前首富放棄對螞蟻金服的控制權

馬雲/螞蟻金服

創始人的退出應該能讓阿里巴巴及其金融子公司螞蟻金服，將痛苦的網絡平台監管運動一頁翻過去，揭開新的篇章。法國世界報駐華記者西蒙·勒普拉特上周專門就此事的詳細情況，發回專稿進行報道。以下就為您介紹這篇文章的詳細內容。

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富有魅力的阿里巴巴創始人將移交阿里巴巴金融子公司螞蟻集團的控制權，到目前為止他擁有該集團50.52%的股份。作為中國科技和創新行業的代表性人物，在2019年底失寵後，這是馬雲逐步隱退中的最新一步。經過兩年多對網絡平台進行的監管，當局似乎也想為這個僱用了眾多年輕畢業生的行業注入新的活力。

馬雲曾經紅得發紫，出售他的股份可以使阿里巴巴和螞蟻集團結束一段艱難的時期，這段時期的標誌是當局在2020年底取消了螞蟻集團的上市計畫，並對阿里巴巴因濫用市場支配地位處以創紀錄的180億元人民幣（當時為24.8億歐元）的高額罰款。

1月9日星期一上午，中國銀行和保險監管委員會主席郭樹清宣布，對十四個電商網絡平台的"整頓 "活動 "基本完成，還有一些小問題有待解決"。投資者對宣布的這兩項結果表示熱烈歡迎：周一上午，香港證券交易所的阿里巴巴股票上漲了7.8%，而將香港科技股歸類的恆生科技指數上漲了3%。

謹慎的規則

在1月7日星期六的發表的一份聲明中，螞蟻集團就宣布說正在調整所有權結構，以便 "沒有任何一個股東，不論是單獨的還是與其他各方聯合的人，對集團擁有絕對控制權"。聲明稱，馬雲在2018年就放棄了對阿里巴巴的行政管理權，但他仍然 "間接 "控制着螞蟻金服53.46%的股份。今後馬雲將只持有6.2%的投票權，並會與其他九個人分享對公司的控制權。

螞蟻金服集團曾在2022年4月宣布對業務進行重大重組，其主要內容是成立一家控股公司，將貸款業務集中起來，且註冊的將是一家財務公司，直接接受銀行部門的監管。2020年，監管機構曾批評螞蟻金服在提供金融服務的同時，將自己假裝成一家科技公司而不是銀行，從而逃避了對該行業實施的審慎規則。

創建於2011年的螞蟻金服將阿里巴巴所有的金融活動整合在一起。這家子公司通過支付寶應用程序為大眾所知：支付寶是2003年為淘寶在線銷售平台創建的簡單支付工具，這一應用程序已成為中國無處不在的電子錢包，它已經多樣化，提供直接進行的投資、信貸和保險，以及其他數百種合作夥伴服務，包括訂餐、預訂出租車、旅遊、賬單支付等等。

所有這些服務使螞蟻金服能夠收集到中國消費者的大量數據，藉此可以評估客戶的償付能力，為他們提供金融服務。這使得螞蟻金服成為一個重要的參與者，以至於在2017年擁有了世界上最大的貨幣市場基金。在2020年11月上市前夕，螞蟻公司希望達到3180億美元（2978億歐元）的市值，與美國摩根銀行一樣多。

憤怒

但馬雲的傲慢帶來了他的墜落：在一個經濟論壇上，他強調了他公司的創新，批評中國監管機構有一種 "當鋪心態"，為發放貸款施加了太多的擔保條件。馬雲的言論激起了中國最高領導人的憤怒，幾天後，通過禁止螞蟻金服在股票市場上市，將這位著名的老闆樹為了靶子。

此後，馬雲本人也消失了三個多月，目前還不清楚他是明智地選擇了靠邊站，還是被當局限制了自由。1月6日中國前首富被發現人在泰國，此前他曾在日本與家人一起度過了六個月的時間。馬雲的命運以及更為廣泛的針對網絡平台的運動給中國的創業發出了一個非常消極的信號。

自2022年以來，面對經濟放緩，中國政府試圖安撫，承諾對技術部門的監管會有更多的可預測性。迫使大型私營公司提供大量捐款的 "共同繁榮 "運動似乎也受到了冷落。從中期來看，螞蟻金服可以重新啟動其籌資項目，但上海和香港的證券交易所規定更換領導人的企業上市需要至少一年的延遲期 。

原文鏈接：https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/01/09/fin-de-partie-pour-jack-ma-l-ex-homme-le-plus-riche-de-chine-abandonne-le-controle-d-ant-filiale-financiere-d-alibaba_6157137_3234.html